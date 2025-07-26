كيفك انت.. زياد الرحباني وكيف تحدث عن إقناع فيروز لغنائها؟

زياد وفيروز .. مسيرة إبداعية امتدت لسنوات

زياد الرحباني يؤكد بأن "كيفك انت" ظلت 4 سنوات قبل أن تُغنيها فيروز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 08:16 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم الفنان اللبناني الكبيروالذي يعد واحداً من أهم المُجددين فيعلى مدار سنوات، ولم يتوقف إبداع الفنان زياد الرحباني عند حدود الموسيقى فقط ولكنه أبدع في العديد من المجالات الفنية الأخرى، حيث قدم عدداً من المسرحيات الغنائية من تأليفه وأيضاً كتب العديد من الأغاني.لم يكن ما يربط الفنان زياد الرحباني بوالدته الفنانة الكبيرة فيروز علاقة الأمومة والبنوة فقط، ولكنها علاقة إبداعية وموسيقية امتدت لسنوات قدما من خلالها العديد من الأغاني والأعمال الفنية والتي أصبحت من كلاسيكيات الموسيقى العربية الخالدة.وقد نجح الموسيقار والفنان زياد الرحباني في أن يُقدم صوت فيروز بشكل جديد ومُختلف للجمهور العربي من خلال تعاونهما سوياً، حيث نجح في مزج الموسيقى الغربية بالموسيقى الشرقية مما يعد تطوراً كبيراً، مما ساهم في انتشار كبير لأغاني فيروز في الوطن العربي.وخلال تعاونهما الفني قدما عدداً كبيراً من الأغنيات ومن أبرزها "سألوني الناس، صباح ومسا، بالي، ولا كيف، أنا عندي حنين، مش كاين هيك تكون، كيفك انت" والعديد من الأغاني ومن أبرز المسرحيات الغنائية التي تعاونا فيها سوياً "بترا، ميس الريم، لولو، المحطة" والعديد من المسرحيات الأخرى.يُمكنكم قراءة: زياد الرحباني... بدّك تفلّ؟ فلّ .. بس بالنسبة لبكرا شو؟وتعد أغنية "كيفك انت" من أشهر الأغنيات التي تعاون من خلالها الموسيقار زياد الرحباني مع المُطربة الكبيرة فيروز، وخلال لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية منى الشاذلي تحدث عن تفاصيل إقناعه لها بغناء "كيفك انت" قائلاً إنه ذهب إليها في المنزل وكان قد سجل الأغنية بصوته لتستمع لها وتُقرر وحينما سألها اكتفت بالصمت، وحينها علم أن هُناك شيئاً جذبها بتلك الأغنية.كما أوضح الموسيقار زياد الرحباني خلال حديثه بأن فيروز قدمت "كيفك انت" عقب مرور 4 سنوات من حديثهما الأول عنها، على الرغم من تحفظها على بعض كلمات الأغنية، وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً وحققت الأكثر مبيعاً حينما تم طرحها للجمهور.وعلى الرغم من نجاحه الكبير مع المُطربةإلا أن الفنان زياد الرحباني كان له العديد من الأعمال الموسيقية المُنفصلة عنها، حيث كان قد أصدر عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية والموسيقية والتي حققت له انتشاراً في الوطن العربي ومن أبرزها "بما إنو، أنا مش كافر، هدوء نسبي، أبو علي".كما خاض أيضاً الفنان زياد الرحباني تجربة تأليف الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية ومن أبرزها "نهلة، وقائع العام المُقبل، طيار من ورق، متحضرات، ظلال الصمت".