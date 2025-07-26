بيان رسمي صادر من مستشفى خوري حول تفاصيل وفاة زياد الرحباني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 08:16 مساءً - أصدرت إدارة مستشفى خوري الكائن في منطقة الحمرا في بيروت بيانًا رسميًا حول وفاة الفنان العبقري زياد الرحباني حيث كان يخضع للعلاج. وقد أعلنت إدارة المستشفى في بيانها الذي نشره الحساب الرسمي للمستشفى عبر إنستغرام أنه فارق الحياة اليوم بتاريخ 26 يوليو 2025 عند الساعة التاسعة صباحًا.

البيان الرسمي الصادر عن إدارة مستشفى خوري

وقد تم إرفاق البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمستشفى خوري عبر على إنستغرام عن التفاصيل المتعلقة بوفاة الفنان الراحل زياد الرحباني، بصورة للفنان الإستثنائي وهو في الاستوديو. وقدمت إدارة المستشفى التعازي لوالدته السيدة فيروز وابنها هلي وابنتها ريما وللعائلة الرحبانية والشعب اللبناني بأسره على الخسارة الكبيرة مع رحيل رمز من أهم رموز الفن اللبناني والذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية. ومن المفارقات أنه توفي في مستشفى خوري الكائن بمنطقة الحمرا التي تعني لزياد الرحباني كثيرًا حيث كان يسكن في منزل بشارع الحمرا في السابق من قبل ويتواجد أيضًا الاستوديو الخاص به.

وجاء في نص البيان الرسمي الصادر عن إدارة مستشفى خوري: " * بيان صادر عن BMG* - مستشفى فؤاد خوري - الحمرا.

صدر عن BMG - مستشفى فؤاد خوري - الحمرا البيان التالي: بتاريخ يوم السبت الواقع في 26 تموز 2025، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً فارق زياد عاصي الرحباني الحياة.

وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور، إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية.

إن إدارة المستشفى، باسم رئيس مجلس الإدارة د. كمال بخعازي، والمديرة العامة السيدة ريما بخعازي، والمدير الطبّي د. خليل الأشقر، تتقدّم بأحرّ التعازي من العائلة الصغيرة: والدته السيّدة فيروز وابنتها ريما وابنها هلي ومن العائلة الرحبانية الأوسع، ومن الشعب اللبناني بأسره، الذي خسر برحيله أحد أعظم رموزه الفنية والثقافية. رحم الله زياد الرحباني، وأسكنه فسيح جنانه."

البيان الصادر عن مستشفى خوري- الصورة سكرين شوت من حساب المستشفى على إنستغرام

هل كان يحتاج لعملية زراعة الكبد؟

وكان زياد الرحباني يعدّ ظاهرة استثنائية ونادرة في الفن وظاهرة فريدة في التجربة الرحبانية من خلال الفن المتفرد الذي قدمه بأعماله الغنائية والموسيقية والمسرحية طيلة مشواره الفني العظيم. وقد شكلت وفاته صدمة لكل محبيه وجمهوره في العالم العربي الذي لم يكن على اطلاع مسبق بأنه يمرّ بمحنة صحية صعبة أدت لوفاته. وكانت والدته السيدة فيروز تصفه بالعبقري.

وكانت ترددت أخبار متعلقة بالحالة الصحية للفنان زياد الرحباني قبل وفاته مفادها أن الأطباء أبلغوه بضرورة الخضوع لزراعة الكبد لمعاناته من مرض به. ولكنه وفق الأخبار المتداولة لم يكن متحمسًا حيث كان مترددًا بإجراء العملية. فتارة كان يعلن عن استعداده للخضوع لعملية لزراعة الكبد ثم ما يلبث أن يتراجع عن قراره بعد فترة لاعتبارات عدة قد يكون الخوف من أبرزها وأنها قد تعطله عن عمله لأنها تستلزم وقتًا طويلًا من التحضير قبل العملية وبعدها.

