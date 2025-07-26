شكرا لقرائتكم خبر عن عندما تحول العتاب بين فيروز وزياد الرحباني.. نتج عنها أغنية أيقونية عبر السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا و مسيرة حافلة فى الوطن العربى.

وأغنية " كيفك أنت" ألفها الموسيقار زياد الرحباني وغنتها والدته فيروز ومن الأغانى الأيقونية الباقية عبر السنوات ويسمعها الجميع حتى وقتنا هذا، و هذه الأغنية لها قصة كبيرة فى الأول الكل ربطها بأن كلمات الأغنية تجسد حالة حبيبة تغني لحبيبها السابق وتسأله عما إذا كان تزوج بعدما هجرها وسافر خارج البلاد ولكن في الواقع أن الأغنية غنتها فيروز لأبنها زياد الرحبانى.

قصة أغنية كيفك أنت بين الام فيروز و الابن زياد الرحباني

والأغنية غنتها فيروز لابنها زياد الرحبانى حين هجر لبنان ليتزوج بحبيبته دلال كرم، وسافر زياد ليركض وراء حبه ولم يكن قد أبلغ أحدًا بموعد عودته، وعندما عاد كان برفقة صاحبه في لبنان، وقابل فيروز فجأة، وسألته كيف انت عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك براة البلاد".

كيف أقنع زياد الرحباني والدته فيروز بغناء كيفك أنت

وكواليس تحضير الأغنية التي استمرت 4 سنوات، حيث كتبها الرحباني كلمات الأغنية من وحي حديثه مع فيروز وعتابها لها وعرضها عليها، وترددت فيروز قبل أن تغنيها وكيف أقنعها بها، وذهب زياد إلى زيارة فيروز في منزلها ومعه شريط يحمل الأغنية بصوته وطلب منها أن تستمع لها، فقالت عندما تأتي الكهرباء ولكن أصر على أن تسمعها في وجوده، حتى يوضح لها الكلمات.

وجلست فيروز تستمع للأغنية في سكون، ثم سألت زياد: "هيدي شو بدنا نعمل فيها" واستغربت فيروز الكلمات، خصوصاً ملا أنت فترك لها زياد الأغنية لتسمعها وتقرر، لكنها أخذت 4 سنوات حتى وافقت على غنائها".