اليوم.. عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقى وغادة عادل على قناة dmc

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقى وغادة عادل، ومن إخراج عبد العزيز النجار، حيث يعد العرض الحصرى بعد ما حقق نجاحا كبيرا على منصة watch it، إنتاج طارق الجناينى .

مسلسل "حالة خاصة" حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته عبر منصة Watch It مطلع شهر يناير من العام الماضي، وتصدّر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي على المنصة، وحظي العمل بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة لدور طه دسوقي الذي يقدم شخصية "نديم"؛ وهي شخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، إذ يجسد فيها شابًا يعاني من طيف من أطياف التوحد، ما أضفى بعدًا إنسانيًا عميقًا على العمل.



"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

