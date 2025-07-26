شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يطرح ديو غنائي جديد مع إدوارد في صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان مصطفى قمر لطرح عمل غنائي جديد على شكل ديو مشترك يجمعه بالفنان إدوارد، ضمن أعماله الفنية لموسم صيف 2025.

ومن المنتظر إطلاق الأغنية خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث ستُتاح عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة ينتظرها الجمهور لما يحمله التعاون من طابع فني غير تقليدي يجمع بين نجمين لهما طابع مختلف ومحبوب لدى الجمهور المصري والعربي.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.