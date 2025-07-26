شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز عن تكريمها بمهرجان المسرح القومي: لم أتصور أنني سأحظى بهذا التكريم والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز خلال ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري: لا أستطيع أن أصف سعادتي بهذا التكريم، لم أكن أتصوّر أنني سأحظى بمثل هذه اللحظة، أنا عاشقة للمسرح والفن، أعمل فيهما بإخلاص وحب دون انتظار مقابل، قدمت أعمالًا كثيرة دون أي أجر مادي، منذ أول تجربة لي في الجامعة تحت إشراف المخرج كرم مطاوع، عشقت المسرح من تلك اللحظة، وكان هذا الحب هو ما دفعني للتقدّم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كنت الأولى على دفعتي طوال الاربع سنوات، حياتي كلها كانت ما بين المسرح والبرامج الإذاعية، فالفن هو حياتي. أحمد الله أنه في أواخر أيامي أكرمني بهذا التقدير، وجعلني أتوحد معكم في هذا التكريم العظيم.”

عن علاقتها بالفنانة سميحة أيوب، قالت: بدأت علاقتي بها عندما بدأت العمل في المسرح، وكانت هي بطلة أول عمل شاركت فيه، وقد لفت نظري اجتهادها الكبير، فقد حضرت إلى البروفات وهي حافظة لدورها بالكامل. يومها تعجبت من حفظي السريع، وقالت: البنات شايفين لسة جاية وحفظت كله؟! البنات زعلوا، لكنها اعتذرت لهن. ومنذ ذلك الحين بدأت بيننا علاقة فنية وإنسانية قوية.”

وعن عملها مع كبار المخرجين، قالت:كل مخرج تعاملت معه كنت أُكنّ له كل التقدير، وكلّما أُسند إليَّ دور، كنت أعتبره منحة وثقة غالية. المخرج كرم مطاوع كان يهتم بأداء النص حرفيًا بمعانيه الدقيقة، أما المخرج حسن عبد السلام فكان يُحب أن نغوص في أعماق الكلمة. وأنا كنت دائمًا أتبع توجيهات المخرج، حتى في الأعمال التلفزيونية، ألتزم بتعليماته، ولو كنت غير مقتنعة أحيانًا، لأنني أؤمن بدور المخرج الكامل في قيادة العمل.”