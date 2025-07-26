أول تعليق من طارق الشناوي بعد اتخاذ نقابة الموسيقيين إجراءات قانونية ضده

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 07:06 مساءً - خرج الناقد الفني طارق الشناوي عن صمته وعلق على بيان نقابة المهن الموسيقية الخاص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بسبب تصريحاته على أزمة المطرب راغب علامة، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك". منشور طارق الشناوي قال طارق الشناوي في منشوره: "أثق تماماً في عدالة القضاء المصري الشامخ، وأنا مقتنع تماماً بكل رأي كتبته أو أدليت به بخصوص الأزمة الأخيرة لنقابة الموسيقيين".

وتابع قائلاً: "ووصف قرار النقابة بالعشوائية يعبر عن قناعتي الشخصية ويقع تحت مظلة حرية التعبير التي يحميها الدستور".

أزمة طارق الشناوي مع النقابة كانت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل أصدرت مؤخراً بياناً بشأن تصريحات الناقد طارق الشناوي عن قرارات النقابة، بعد أزمة حفل الفنان اللبناني راغب علامة الأخيرة.

وقال نص البيان الصادر من أحمد مهنا المستشار القانوني لـ نقابة المهن الموسيقية- المحامي بالنقض: "تابعت ما ورد على لسان طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج «الستات» على قناة النهار، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها «عشوائية» وخالية من الدراسة والمنطق، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة".

مضيفاً أن: "هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني، بل تمثل تشهيراً وقذفاً وازدراءً علنياً بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقباً عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات".

واختتم بيانه: "لذلك تعلن نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعاً عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضاً لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها".



