مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يكرّم النجم أحمد رزق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم النجم أحمد رزق ضمن فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية والمتنوعة، والتي قدّم خلالها أعمالًا راسخة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

بدأ أحمد رزق مشواره الفني عام 1996 من خلال مشاركته في مسرحية "الجميلة والوحشين" أمام النجمة ليلى علوي، قبل أن ينطلق بثبات في عالم السينما والدراما، مقدمًا مجموعة من الأعمال التي جمعت بين الأداء الكوميدي والدرامي والإنساني، وأثبتت موهبته وقدرته على التنقل بسلاسة بين الأنماط الفنية المختلفة.

في السينما، شارك رزق في بطولة عدد من الأعمال الهامة مثل :"مافيا" و "فيلم ثقافي"، "عشان ربنا يحبك"،، "شباب على الهواء"، ثم انتقل لمرحلة البطولة المطلقة في "اوعي وشك"، "حمادة يلعب"، "حوش اللي وقع منك"، و"التوربيني" الى جانب أدواره الهامه بأفلام "زهايمر"مع الزعيم عادل امام ، "الليلة الكبيرة"، "يجعله عامر"، "بني آدم"، "الممر"، "الكنز"، و"200 جنيه".

أما على صعيد الدراما، فقد تألق في أعمال مثل: "حديث الصباح والمساء"، "العار"، "خطوط حمراء"، "إزي الصحة"، "بخط الإيد"، "في يوم وليلة"، "حضرة العمدة"، "بيت الرفاعي"، "سيد الناس"، وقدم مؤخرًا من بطولته "حرب الجبالي"خلال السباق الرمضاني .

وإلى جانب ذلك، تميز بأعماله المسرحية التي عكست خفة ظله وإطلالته المحببة على الخشبة، والتي كانت من أبرز محطاته الفنية في بداياته واستمر حضوره فيها لافتًا على مدار السنوات.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة فنية متميزة، نجح خلالها رزق في بناء قاعدة جماهيرية واسعة بفضل اختياراته الذكية وحضوره المحبب، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم جيله وأكثرهم تنوعًا في الأدوار.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذا التكريم يأتي في إطار دور المهرجان في الاحتفاء بروّاد الفن العربي الذين ساهموا في الارتقاء بالذوق العام، وتركوا بصمة فنية مميزة في وجدان الجمهور.

يقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية