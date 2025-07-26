شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان جرش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة الأردنية ديانا كرزون حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون دورته الـ 39 بدولة الأردن، اليوم السبت، على المسرح الجنوبي، وتقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها.

وكانت النجمة الأردنية ديانا كرزون فاجأت مؤخراً كل محبيها ومتابعيها وعشاقها في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالعرسان، حيث أهدت ديانا كرزون أغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي، مؤكدةً أنها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات او الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى "زفة شبيك لبيك" لحن مطور من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

وطرحت ديانا كرزون زفة عروس "هب السعد" المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.