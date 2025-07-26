شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب الشرعي يعلن وفاة زياد الرحباني بشكل طبيعي دون ظهور أحد من أسرته والان مع تفاصيل الخبر

نقلت قناة الجديد اللبنانية، الأجواء بمحيط مستشفى خوري في لبنان بمنطقة الحمراء، حيث يتواجد جثمان الراحل زياد الرحباني.

وذكرت القناة عبر مراسلتها، أن الطبيب الشرعي أقر بوفاة زياد الرحباني بشكل طبيعي بعد معاناة من مشاكل بالكبد تفاقمت في آخر 15 يوما.

وذكرت القناة، أن زياد الرحباني كان يتابع حالته الصحية بشكل أسبوعي بالمستشفى ولكن وضعه الصحي تدهور مؤخرا.

وأكدت مراسلة قناة الجديد المتواجدة أمام مقر المستشفى أنه حتى الآن لم يظهر أحدا من أسرة أو أقارب الراحل زياد الرحباني وأن أصدقاءه يجلسون بمقهى أمام المستشفى انتظارا لوصول أسرته وانتهاء تصاريح خروج الجثمان.

زياد الرحباني، ولد في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.