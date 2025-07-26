مي عز الدين تُعبّر عن حبّها لأنغام وياسمين بكلمات صادقة

نشرت الممثّلة المصريّة مي عزّ الدّين عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مجموعة من المنشورات الّتي وجّهت من خلالها رسائل دعم ومحبّة لزميلاتها في الوسط الفنّيّ.

في التّفاصيل، أنّ مي كتبت رسالة دعم مؤثرة إلى الفنّانة أنغام، بعد تعرّضها لوعكة صحّيّة مفاجئة استدعت تدخّلًا طبّيًّا عاجلًا، إذ نشرت مي الصّورة الّتي نشرتها أنغام، من المستشفى وعلّقت: “ألف سلامة، بالشّفاء العاجل يا حبيبتي وإن شاء الله خير”.

كما عبّرت مي، عن اشتياقها الشّديد لمسلسل “وتقابل حبيب” الّذي قدّمته صديقتها الممثّلة ياسمين عبد العزيز، في موسم رمضان ٢٠٢٥، إذ نشرت مشهدًا منه وكتبت: “وحشني المسلسل وأشاهده لرابع مرّة، بحبّك يا سوسو”. من جهتها أعادت ياسمين مشاركة “ستوري”، مي عزّ الدّين وكتبت : “بحبّك يا ميويا”.

يُذكر أنّ مي عزّ الدّين، كانت قد تحدّثت سابقًا عن مكانة ياسمين الكبيرة في حياتها، ووصفتها بأنّها كانت سندًا حقيقيًّا لها، خاصةً في الفترة الّتي عانت فيها أزمة نفسانيّة صعبة عقب وفاة والدتها، إذ ساعدتها ياسمين على تجاوز تلك المحنة والعودة مجدّدًا إلى التّصوير والعمل.

كما نذكر أنّ أحدث أعمال مي عزّ الدّين، فهو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، أمّا أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل “وتقابل حبيب”، وقد عرضا في شهر رمضان المبارك الفائت.