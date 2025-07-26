بالفيديو- جنيفر لوبّيز تهدي العالم اغنية خاصة بمناسبة عيد ميلادها

إحتفلت النّجمة العالميّة جنيفر لوبيز بعيد ميلادها السّادس والخمسين على طريقتها الخاصّة، بإطلاق أغنية جديدة بعنوان “Birthday”، مصحوبة بفيديو كليب مميّز يعكس أجواء الاحتفال والطّاقة الإيجابيّة الّتي تميّز أسلوبها الفنّيّ.

ويضمّ الفيديو لقطات حيّة من جولتها العالميّة “Up All Night” الّتي تستمرّ حتّى العاشر من أغسطس/آب المقبل، وتشمل محطّات بارزة في كلّ من أبوظبي واسطنبول، إلى جانب مدن عالميّة أخرى.

وتظهر لوبيز في الكليب وهي ترقص مرتديةً بذلة فضّيّة لامعة مرصّعة بالتّرتر، منسقة مع حذاء باللون نفسه، وهي تغنّي بحيوية: “كلّ يوم هو عيد ميلادي”، في رسالة احتفاليّة تعبّر عن التّفاؤل وروح الشّباب الّتي لا تفارقها.

ويأتي هذا الإصدار الغنائيّ بالتّزامن مع تحضيرات لوبّيز لعمل فنّيّ جديد، إذ من المقرّر أن يُعرض فيلمها الموسيقي المنتظر “Kiss of the Spider Woman” (قبلة المرأة العنكبوتيّة) في دور السّينما في العاشر من أكتوبر/تشرين الأوّل، ويشاركها البطولة النّجم المكسيكيّ دييغو لونا.

وكانت لوبيز قد عرضت على جمهورها عبر حساباتها الرّسمية لقطات خاصّة من احتفالها بعيد ميلادها خلال إقامتها في أنطاليا – تركيا ضمن جولتها، إذ نشرت صورًا ومقاطع مصوّرة تُظهر أجواء الفرح والحبّ الّتي أحاطت بها في تلك المناسبة.

تواصل جنيفر لوبّيز التّألّق في مسيرتها الفنّيّة الممتدّة على مدى عقود، محافظة على حضورها المميّز في عالم الغناء والتّمثيل، ومؤكّدة أنّ العمر ليس سوى رقم أمام الشّغف والإبداع.