نقابة المهن التمثيلية تعلن تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة، أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة، أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

وكانت الفنانة وفاء عامر حرصت مؤخرا على دعم شقيقتها أيتن عامر فى قرارها بتغليب مصلحة الأبناء بعد طلاقها من محمد عز العرب، حيث علقت وفاء عامر على الصورة التي نشرتها أيتن وأعلنت فيها عن الأمر، وكتبت "الولاد لازم يعيشوا في بيئة طيبة".

وهو ما دفع المتابعين لتشجيع أيتن عامر على بذل جهد إضافي من أجل عودتهما كزوج وزوجة لكن تعليق أيتن عامر على الصورة والذي قالت فيه "شكرا يا عز جدا وأنت فعلا عندك حق، ويا رب تفضل دايما مصلحة الأولاد هى همنا الأول"، وردها على إحدى المتابعات بأنهما لن يعودا كزوجين، أكد على اتفاقهما على إذابة الخلافات وليس العودة كزوج وزوجة مرة أخرى.