سميرة عبد العزيز تنهى ندوة تكريمها بالقومي بمقطع من برنامج "قال الفيلسوف"

وسط حالة من الفرحة ممتزجة بالحنين للماضي، أنهت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري، بمقطع من برنامجها الشهير قال الفيلسوف والتي أشتهرت به منذ بدايتها.

وكانت قد قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز خلال ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري: لا أستطيع أن أصف سعادتي بهذا التكريم، لم أكن أتصوّر أنني سأحظى بمثل هذه اللحظة. أنا عاشقة للمسرح والفن، أعمل فيهما بإخلاص وحب دون انتظار مقابل، قدمت أعمالًا كثيرة دون أي أجر مادي، منذ أول تجربة لي في الجامعة تحت إشراف المخرج كرم مطاوع، عشقت المسرح من تلك اللحظة، وكان هذا الحب هو ما دفعني للتقدّم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كنت الأولى على دفعتي طوال الاربع سنوات، حياتي كلها كانت ما بين المسرح والبرامج الإذاعية، فالفن هو حياتي. أحمد الله أنه في أواخر أيامي أكرمني بهذا التقدير، وجعلني أتوحد معكم في هذا التكريم العظيم.”

عن علاقتها بالفنانة سميحة أيوب، قالت:بدأت علاقتي بها عندما بدأت العمل في المسرح، وكانت هي بطلة أول عمل شاركت فيه، وقد لفت نظري اجتهادها الكبير، فقد حضرت إلى البروفات وهي حافظة لدورها بالكامل. يومها تعجبت من حفظي السريع، وقالت: البنات شايفين لسة جاية وحفظت كله؟! البنات زعلوا، لكنها اعتذرت لهن. ومنذ ذلك الحين بدأت بيننا علاقة فنية وإنسانية قوية.”