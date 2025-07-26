شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: قدمت أدوار الأم كثيرا ولكن بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن أدوار الأمومة، التي قدمتها خلال مشوارها الفني: الأمومة قيمة عظيمة في حياة كل إنسان، ولا أحد يستطيع إنكار مكانة الأم. وأنا كان من حظي أنني قدمت شخصية الأم للعديد من الشخصيات العظيمة، حتى لقبوني بـ أم العظماء. وكل دور كنت أحرص أن أقدمه بشكل مختلف عن الآخر، وفق ثقافتي واجتهادي. مثلًا: حين قدمت دور أخت عبد الحليم حافظ كانت شخصية دلوعة تتحدث بحرية، بينما في دور أم الإمام الشعراوي كنت رزينة وكلامي يتخلله آيات قرآنية وأحاديث نبوية. أنصح كل فنان أن يذاكر الدور جيدًا قبل أدائه، وأشكر الله أن كل دور قدمته نال النجاح.”

أما عن والدها ودوره في حياتها، فقالت:والدي كان مدرس رياضيات، وكان يتعامل معنا كطلاب في بيته. كنا نذاكر أمامه، وكان لدي أخ لا يحب الدراسة وكان يختبئ تحت الأريكة، لكن والدي كان حريصًا على تعليمنا جيدًا، وكان يجلب لنا الكثير من الكتب ويطلب منا قراءتها ثم يناقشنا فيها.

وتابعت: أخي لم يكن يحب القراءة فكان أبي يقول له ممازحًا: أنت مش ابني! أما أختي فكانت تهوى الموسيقى، فأدخلها معهد الموسيقى حتى أصبحت أستاذة في كلية التربية الموسيقية. كان والدي يؤمن باحترام رغبات أولاده، وحين وجد أنني أحب المسرح، وافق أن ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد إنهائي دراستي الجامعية، فالحمد لله أنني أنهي حياتي الفنية بهذا التكريم الجميل، بين أناس يقدّرون الفن والمسرح. أشعر أنني بين أهلي وناسي.