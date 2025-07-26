شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بهجت عن سميرة عبد العزيز: مرجع حى تحمل فى ذاكرتها رصيدا ثريا من التجارب والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب والشاعر محمد بهجت خلال ندوة تكريم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز بالمهرجان القومي للمسرح المصري في إعداد كتابي عنها " ضمير المسرح المصري" ، استعنت بعدد كبير من الأساتذة والنقاد الذين كتبوا شهاداتهم عنها، كما أدرجت شهادتين نادرتين من كتاب لباحثة كويتية، تضمنت كلمتين من فاتن حمامة وسميحة أيوب، وهما شهادتان لهما وزن خاص ومغزى كبير.

وتابع: اهتممت أيضًا بتوثيق العروض المسرحية التي قدمتها الفنانة، واستفدت كثيرًا من كتاب الأستاذ عمرو دوارة بعنوان “قيثارة المسرح المصري”، الذي كان مرجعًا مهمًا في هذا السياق.

وأضاف: الحق أنني شعرت بمتعة حقيقية وأنا أحرّر هذا الكتاب؛ فقد كنت أشعر وكأنني في صحبة أختي وأستاذتي، أتتبع رحلتها، وأستعيد عبر صفحاتها سيرةً مبهرة ومسيرة تستحق الاحتفاء والتوثيق، وأتذكر أنني كنت أُقيم أمسية ثقافية على خشبة المسرح القومي، ودعوت حينها أستاذي محفوظ عبد الرحمن، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز، وفوجئت بطلب من الأستاذة سميرة أن تُشارك بإلقاء الشعر معي.

وأستكمل: كان لديها دائمًا ذلك الحس الأمومي، ممزوجًا بالتبنّي الإنساني والاحترام العميق للآخرين، تمتلك قبولًا فطريًا وسلاسة في التلقّي والإلقاء، تمنحها حضورًا استثنائيًا. أتذكّر أننا أقمنا أمسية شعرية لتكريم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وكانت ستلقي خلالها قصيدة “يمنه”، وقد سافرت خصيصًا إلى الإسماعيلية من أجل هذا التكريم، فالفنانة سميرة عبد العزيز بمثابة مرجع حيّ، تحمل في ذاكرتها رصيدًا ثريًا من التجارب والذكريات المختزنة، تُشعرك وأنت في صحبتها أنك تغرف من نهرٍ لا ينضب من الفن والإنسانية.



الكاتب محمد بهجت



سميرة عبد العزيز