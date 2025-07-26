"شكل وجدان أجيال".. ياسر جلال وليلى علوي ينعيان زياد الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة ليلى علوي والفنان ياسر جلال، الموسيقار الكبير زياد الرحباني الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على إنستجرام: "بوجع كبير بنودّع الفنان العظيم زياد الرحباني، مش مجرد فنان.. زياد كان حالة، روح مختلفة، عبقري خلق لنفسه ولنا عالم خاص من الموسيقى والفكر والإحساس.. خالص التعازي للسيدة فيروز.. الأم، والقلب اللي أكيد وجعه كبير ربنا يصبّرها ويصبّرنا على فراقك ، رحلت يا زياد بس هتفضل عايش فينا، بألحانك، بكلماتك، وبروحك اللي مش بتموت".

وكتب ياسر جلال، عبر حسابه على إنستجرام: "خالص عزائي في وفاة الموسيقار الكبير زياد الرحباني.. رحل عن عالمنا فنان استثنائي، شكّل وجدان أجيال، أتقدّم بخالص التعازي إلى السيدة الفنانة العظيمة فيروز، وإلى كل محبيه في الوطن العربي.. اللهم أغفر له وارحمه، واسكنه فسيح جناتك، وألهم ذويه الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".