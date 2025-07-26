رانيا فريد شوقي عن زياد الرحباني: "ترك لنا إرثا موسيقيا هيعيش أطول من الزمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الموسيقار الكبير زياد الرحباني الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على إنستجرام: " وداعًا زياد الرحباني، رحل زياد.. ابن الأسطورة فيروز والموسيقار عاصي الرحباني، الوريث الشرعي لبيت حمل على أكتافه هوية الموسيقى اللبنانية والعربية.. بيت صنع الحلم والحنين، وفتح بابًا لجيل كامل عشان يسمع نفسه في الألحان والكلمات".

وتابعت: "زياد مكنش مجرد موسيقار… كان مخرج، كاتب، شاعر ساخر، وعازف بيانو علّمنا إزاي تتحول الموسيقى لصرخة، والسخرية لمرآة، والكلمة لموقف.. من أول سألوني الناس وهو شاب صغير، لحد ما رسم بألحانه وجوهنا على المسرح في أعمال خالدة زي: "بالنسبة لبكرة شو، فيلم أميركي طويل، نزل السرور، وأغاني زي عودك رنان، راجعة بإذن الله، وغيرها اللي بقت تراث حي".

وأضافت: "رحل زياد… بس ترك لنا إرث موسيقي ومسرحي هيعيش أطول من الزمن.. رحل الجسد، لكن صوته، ضحكته الساخرة، وجمله اللي كسرت الصمت… هتفضل معانا، تحكي عنّا وتحكي للي بعدنا.. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته و يصبر قلب السيدة فيروز".

ورحل عن عالمنا، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".