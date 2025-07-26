هكذا تأثر النجوم برحيل زياد الرحباني.. ماذا قالوا عنه؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 04:02 مساءً - رحيل النجم اللبناني زياد الرحباني كان صدمة كبيرة لكل محبيه من نجوم الوطن العربي، وحرص عدد كبير منهم على نعيه وتقديم العزاء للعائلة وتحديداً والدته جارة القمر فيروز، خاصةً بعدما تردد صدمتها الكبيرة بعد رحيل نجلها، والاستعانه بالأطباء لمتابعة حالتها الصحية بعد لحظات الانهيار التي مرت بها بعد تلقي خبر رحيله.

أعربت ماجدة الرومي عن حزنها الكبير لرحيل زياد الرحباني وقالت في منشور عبر حسابها على فيس بوك: "ويرحل عبقري من بلادي تحية إكبار لإبداعك وموسيقى السلام لروحك الثائرة"

أمير رمسيس متأثر برحيل زياد رحباني

تأثر أمير رمسيس برحيل زياد الرحباني،وأكد في منشور عبر حسابه على فيس بوك أنه عشق الموسيقى بفضله وقال في منشوره: "قد اكون أحببت زياد فبالتالي أحببت الموسيقى.. وداعا زياد رحباني ".

واستعاد ذكريات لقائه به وقال: "التقيته مرة واحدة في عرض فيلم راندا الشهال الخاص في باريس.. و لكنه كان دائما ما يحمل طعم الموسيقى داخلي.. موسيقى رافقتني في ليلتي الأولى في بيروت.. في الحمرا الذي لم يعد فيه شئ مما كان عليه.. في زيارة ابو ايلي و البارومتر الأولى.. زياد رحباني".



نعي جورج خباز

نعى الفنان اللبناني جورج خباز زياد الرحباني، وكتب منشور مؤثر عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قال فيه: "ربينا معك، وتأثرنا فيك، وتعلّمنا منك، زياد الرحباني كنت ورح بتضّل حكاية وطن حكاية شعب حكاية إنسان، موسيقتك بدمنا ومسرحياتك بوجدانا، ورؤيتك قدامنا، العباقرة ما بتساعن الدني، شكراً على كل الفن للي سابق عصور!! بلا ولا شي منحبك".

أما جورج وسوف فنشر صورة جمعتهما عبر حسابه على إنستغرام وقال عنه: "رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، أعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الأجيال، أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد".

وتقدمت هيفاء وهبي بالعزاء لمحبي زياد الرحباني وغردت عبر حسابها على إكس قائلة: "زياد الرحباني فقدنا فنانا لن يتكرر، سبق عصره وأثر في جيل كامل، خالص التعازي للسيدة فيروز وشقيقته ريما، لعائلته ولكل من أحب فنه الحر والصادق، نفسك بالسما زياد".

وتأثرت ماغي بوغصن برحيله وقالت: "وداعا زياد الرحباني خسارة كبيرة للفن اللبناني بغياب أسطورة حقيقية، نفسك في السما والعزا لكل محبينك لكلنا".

إليسا تعزي فيروز

وقالت عنه إليسا: "زياد الرحباني ما كان فنان عادي والاكيد انو ما كان شخص عادي كمان، عبقريته الموسيقية والفنية ما بتتكرر واليوم بخسارته خسر لبنان شقفة منو وشقفة من ذاكرته الجماعية".

وتابعت: "فيروز سفيرتنا للدنيا كلها هي اليوم أم زياد الله يعطيها الصبر والقوة.. زياد العظماء متلك ما بيموتوا".

اليسا تنعي زياد رحباني الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

