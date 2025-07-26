شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وكارول سماحة ومعتصم النهار ينعون زياد الرحباني: كسرت قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم لبنان على نعي الموسيقار والفنان والمسرحي الكبير زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مرضه الأخير، حيث كتبت النجمة إليسا عبر حسابها على "تويتر": "زياد الرحباني ما كان فنان عادي والاكيد انو ما كان شخص عادي كمان".

وتابعت إليسا: "عبقريته الموسيقية والفنية ما بتتكرر، واليوم بخسارته خسر لبنان شقفة منو وشقفة كبيرة من ذاكرته الجماعية، فيروز سفيرتنا للدني كلها هي اليوم إم زياد، الله يعطيها الصبر والقوة زياد، العظماء متلك ما بيموتوا".

بينما كتبت الفنانة كارول سماحة: "عبقري، فنان، تاريخ، رحيلك يا زياد كسرلي قلبي. كنت دايمًا الصوت المختلف، الحقيقة اللي ما بتخاف، والإبداع اللي ما بيخلص. رح تضلّ بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك، الله يرحمك يا كبير، بعزّي السيدة فيروز من قلبي… بعزّي الأم اللي خسرِت ابنها، والروح اللي غابت عنها قطعة منها، كلنا معك بهاللحظة الصعبة".

بينما كتب الفنان معتصم النهار: "راح زياد، اللي كنا نقعد نسمع موسيقاه لننسى، نضحك من كلماته لنفهم، ونغضب مع نكاته لأنو حاسس فينا، زياد ما مات، زياد رح يعيش بكل نغمة، وبكل جملة، وبكل حكي خلانا نرجع نحب الحياة، ابن فيروز، وابن البلد، وابن الوجع والنكتة والعقل الساخر، سلام لروحك يا زياد".

من هو زياد الرحباني ؟

زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.



كارول سماحة