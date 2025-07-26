شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن لبس ناعية حبيبها السابق زياد الرحباني: كل شيء راح.. فضي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن حزنها الشديد بفقد الموسيقار الكبير زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا اليوم، خاصة بعد علاقة الحب الطويلة و الزواج التي جمعتهما سابقا.

حيث نشرت صورة سوداء عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليها: "ليش هيك، حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان، زياد الرحباني".



كارمن لبس

من هو زياد الرحباني ؟

زياد الرحباني، المولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر، هو ابن الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء.

أعمال زياد الرحباني

اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.

وعُرف زياد الرحباني بمواقفه السياسية الواضحة، وكان من أبرز الأصوات الفنية اليسارية في العالم العربي، حيث تبنى التوجه الشيوعي فكريًا وفنيًا، وجعل من أعماله منبرًا يعكس قضايا الإنسان العربي في ظل الحرب، والقمع، والتناقضات الاجتماعية.