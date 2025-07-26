شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز فى ضيافة المهرجان القومى للمسرح.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها والان مع تفاصيل الخبر

• وفاء الحكيم وريم أحمد في "وصلة" بين جيلين مسرحيين

في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، المُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبرئاسة الفنان محمد رياض، تُقام اليوم ندوة خاصة لتكريم الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، ضمن كوكبة من المكرّمين هذا العام تقديرًا لعطائهم المسرحي الكبير.

تُعقد الندوة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ويُديرها الناقد المسرحي باسم صادق، ويتخللها حفل توقيع كتاب جديد يوثق مسيرة الفنانة القديرة، أعده الكاتب والشاعر محمد بهجت، ضمن سلسلة الإصدارات التي يحتفي بها المهرجان هذا العام لتخليد رموزه الفنية.

وتُعد سميرة عبد العزيز من أبرز نجمات المسرح المصري والعربي، وقدّمت خلال مسيرتها عشرات الأدوار التي جمعت بين العمق والصدق الفني، في المسرح والتلفزيون والسينما، وأسهمت في تشكيل وعي أجيال من الجمهور العربي.



ندوة سميرة عبد العزيز

ويعقب الندوة مباشرة فعالية أخرى ضمن برنامج "ندوات وصلة""، وتجمع بين الفنانة القديرة وفاء الحكيم والفنانة الشابة ريم أحمد، في لقاء مفتوح يُلقي الضوء على التلاقي بين الخبرة والتجريب، الماضي والحاضر، في الممارسة المسرحية، وتدير اللقاء الفنانة لمياء أنور، وسط حضور من المتخصصين والجمهور.

الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري تستمر حتى السادس من أغسطس 2025، بمشاركة 35 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات والجهات المسرحية المصرية الرسمية والمستقلة، إضافة إلى برنامج فكري حافل يضم ندوات، وورش تدريبية، وفعاليات توقيع كتب، تُسلط الضوء على قضايا المسرح وتاريخه وآفاقه المستقبلية.

