وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني عن عمرٍ يناهز 69 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 01:01 مساءً - رحل عن عالمنا صباح اليوم بشكلٍ مفاجىء وصادم الفنان اللبناني زياد الرحباني عن عمرٍ يناهز الـ 69 عاماً.

وفاة زياد الرحباني

تم تداول الخبر بشكلٍ كبير عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وأبدى عدد كبير من محبيه حزنهم الكبير على رحيله، خاصةً وأنه لم يتم الإعلان خلال الفترة الماضية عن مروره بأي أزمات صحية.

وحتى هذه اللحظة لم تكشف العائلة عن أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاه الصادمة، أو موعد الجنازة وتشييع الجثمان.

نشأته وأبرز أعماله

زياد الرحباني هو فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة التي تصف الواقع اللبناني الحزين بفكاهة عالية الدقة.

يُشار إلى أن زياد الرحباني وُلد في عائلة فنية عريقة عام 1956، فهو نجل السيدة فيروز والفنان الراحل عاصي الرحباني. ورث الموهبة الفنية من والديه، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة. تميز بأسلوبه الفريد في الموسيقى والغناء، وقد ساهم في تطوير الموسيقى اللبنانية والعربية.

تميز أسلوب زياد الرحباني بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، كما أنه يعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر، ومن أبرز أعماله مسرحياته الشهيرة "نزل السرور" و"شي فاشل" و"فيلم أميركي طويل" و"بالنسبة لبكرا شو"، التي تتميز بأسلوبها الساخر والنقدي، بجانب ذلك ألف الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام والبرامج التلفزيونية.

