عودة ناريّة لمراد يلدريم في مسلسل جديد… من هي البطلة المنتظرة؟

أعلن الممثّل التّركيّ مراد يلدريم عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد من إنتاج شركة NGM، المعروفة بأعمال مثل إخوتي وحكاية ليلة.

ومن المقرّر عرض المسلسل في الموسم الجديد عبر قناة كنال دي التّركيّة.

تدور أحداث المسلسل في إطار دراما نسائيّة مشوّقة، إذ يمثّل مراد شخصيّة “سرحات”، بينما عُرضت البطولة النّسائيّة على الممثّلة جيمري بايسال الّتي قد تعود للعمل إلى جانب مراد بعد أن مثّلت سابقًا دور شقيقته في مسلسل “رامو” عام ٢٠٢٠، هذا ما يثير الاهتمام حول تحولّهما إلى ثنائيّ رومنسيّ بعد خمس سنوات.

المسلسل من إخراج إيمره كاباك أوشاك وإيدا تيكسوز اللذين أخرجا أعمالًا ناجحة مثل ابنة السّفير وثلاث أخوات، أمّا السّيناريو فهو من تأليف يلدا إيروغلو، المعروفة بمسلسلات مثل الأزهار الحزينة والعشق المبكي.

يُصوَّر العمل في اسطنبول، وتُعدّ هذه العودة الأولى لمراد يلدريم إلى قناة

كنال دي منذ مشاركته في مسلسل عاصي بين عامَي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

وتعرّض قناة “كنال دي”:

الإثنين: المدينة البعيدة

الأربعاء: حلم أشرف

الجمعة: الأزقّة الخلفيّة

بينما تبقى أيّام الأحد، الثّلاثاء، والسّبت شاغرة حتّى الآن، هذا ما يفتح باب التّساؤل: في أيّ يوم تفضّلون مشاهدة مراد يلدريم؟