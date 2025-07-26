في عيدها الـ٣٣… سيلينا غوميز تحتفل بكعكة ورسالة أمل لملايين يعانون بصمت

مؤخّرًا، في عيد ميلادها الثّالث والثّلاثين، نشرت المغنّية والممثّلة ورائدة الأعمال سيلينا غوميز أكثر من مجرد صورة مع كعكة: احتفلت بالذّكرى السّنويّة الخامسة لتأسيس صندوق “راير إمباكت”، مبادرتها المُخصّصة للصّحّة النّفسانيّة.

منذ البداية، كانت سيلينا من الشّخصيّات العامّة القليلة التي تحدّثت الخليج 365 وشفافيّة عن صراعاتها الشخصية مع الصّحّة النّفسانيّة. على الموقع الرّسمي للمؤسّسة، تصف كيف أمضت سنواتٍ وهي لا تفهم ما كان يحدث لها دون أدوات، ودون دعم حتى وجدته أخيرًا. عندها أدركت أهميّة شبكات الدّعم، والتّثقيف العاطفيّ، والمساحات الآمنة.

لهذا السّبب أنشأت صندوق “راير إمباكت” حتّى لا يضطر أيّ شخص آخر إلى خوض التّجربة نفسها بمفرده. رسالتها واضحة وقويّة: تقريب الموارد، وكسر الوصمات الاجتماعيّة، والأهمّ من ذلك، تقديم دعم دون أحكام مسبقة.

وُلدت المبادرة عام ٢٠٢٠ كجزء من رؤيا سيلينا، ليس فقط للمساعدة، بل لتسليط الضّوء على قضية لا تزال، رغم تأثيرها في الملايين، مُهمَلة في أنحاء كثيرة من العالم. وقد اتّسم نهجها بالتّعاطف والتّواصل والتّنسيق.

على إنستغرام، نشرت سيلينا هذه الرّسالة إلى جانب صورة بسيطة مع كعكة عيد ميلاد:

“قبل خمس سنوات من اليوم – في عيد ميلادي – أطلقنا صندوق Rare Impact Fund بهدف بسيط: مساعدة المزيد من الشّباب حول العالم على الشّعور بالاهتمام والدّعم والرّعاية”.

وفي المنشور نفسه، أعلنت عن أحدث مشاريع الصّندوق: “دائرة العطاء”، وهي مساحة تتيح للنّاس توحيد جهودهم والتّبرع معًا ودعم المنظّمات الّتي تُحدث تغييرًا حقيقيًّا في حياتهم. حتّى الآن، وصل الصّندوق إلى أكثر من مليونَي شاب وشابّة، وتعاون مع ثلاثين منظّمة حول العالم.

لا يقتصر ارتباط سيلينا بهذه القضيّة على الجانب المهنيّ فحسب، بل هو شخصيّ للغاية. في مقابلاتها، رَوَت كيف كانت تمرّ بلحظات لم تستطِع فيها حتّى النّوم في غرفتها بسبب ما كان يعنيه ذلك عاطفيًّا. وتنسب الفضل في تجاوز تلك الأوقات الصّعبة إلى محيطها من العائلة والأصدقاء، وخاصّة والدتها.

مع مشاريع مثل “Rare Impact”، تُظهر سيلينا أنّ تأثيرها يتجاوز التّرفيه. وإذا كانت هذه، كما تقول، مجرّد البداية، فمن الواضح أنّ أغلى هديّة عيد ميلاد لم تكن لها، بل لكلّ من يبحث عن الدّعم والأمل وصوت يقول: “لستِ وحدكِ”.