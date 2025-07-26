شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم بمسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الفنون وإدارة مهرجان VS-FILM فتح باب الاشتراك في النسخة الثانية من مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 20 سبتمبر 2025.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين فى احتفالية تقام لهذا الغرض بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون يوم 14 أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، إن باب الاشتراك مفتوح أمام الدارسين والمواهب والنقاد من كافة الجنسيات العربية دون استثناء، وأن من شروط المشاركة أن يكون موضوع المقال أو الدراسة عن الأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز الـ10 دقائق، وألا يقل عمر صاحب المقال أو الدراسة عن 18 عاما، وألا يكون البحث أو المقال سبق نشره عبر أي وسيلة صحفية مطبوعة أو إلكترونية وأن يكون من وحي إبداعه الشخصي وألا يكون مقتبسا من مقالات أو دراسات أخرى.

وأوضحت أن الاحتفالية التي تقام لتوزيع الجوائز ستتضمن تكريما لأكثر من شخصية نقدية بارزة قدمت الكثير من إبداعاتها في مجال النقد الفني وخاصة السينمائي منه.

من جانبه قال الدكتور أسامة أبو نار رئيس مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، إن النسخة الأولي من المسابقة حققت مردودا سينمائياً ونقدياً كبيراً، وساهمت في ترسيخ صناعة الفيلم القصير جدا، لأن هذه النوعية من الأفلام تشكل مستقبل صناعة السينما والدراما في العالم، خاصة بعد انتشار المنصات الإلكترونية المختلفة التي فتحت شاشتها أمامها والكثير منها إتجه الي إنتاجها بخلاف التأثير السريع الذي يتركه الفيلم القصير جدا في مشاهده.

ومن جانبه كشف زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن الأعمال الفائزة يحصل أصحابها على الجوائز المالية والتي تصل قيمتها إلى نحو 30 ألف جنيه، كما ستنشرهذه المقالات والدراسات عبر حسابات المهرجان والاحتفاء بها في كافة المطبوعات التي يصدرها خلال فترة إنطلاقه هذا العام بين مدن السويس والجلالة والعين السخنة بمشاركة أفلام من العديد من دول العالم.

وشدد على أن إدارة المهرجان والمسابقة كانت حريصة علي فتح باب المشاركة أمام كافة المواهب من الدول العربية حتي تتسع الدائرة ويكون هناك تنافسا قويا بين الدراسات والمقالات بهدف تنشيط الحركة النقدية بما يعود بالفائدة علي إنتاجات الأفلام القصيرة جدا.



يشار إلى أن الفائز الأول يحصل على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 10 آلاف جنيه، والمركز الثالث على 5 آلاف جنيه.