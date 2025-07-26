شكرا لقرائتكم خبر عن جدل مزدوج.. ظهور قديم لجادا سميث مع أوجست ألسينا يثير التساؤلات مجددا والان مع تفاصيل الخبر

عادت الفنانة الأمريكية جادا بينكيت سميث إلى دائرة الضوء بعد انتشار صورة قديمة تجمعها بالمغني أوجست ألسينا خلال إحدى الحفلات الموسيقية، ما أعاد الحديث مجددًا عن العلاقة التي جمعتهما في السابق، والتي وصفتها بينكيت لاحقًا بـ"الارتباط المعقد" أو ما يُعرف بـ"Entanglement".



ظهور قديم لجادا بينكيت سميث مع أوجست ألسينا

وفي الصورة المتداولة، ظهرت بينكيت سميث مبتسمة أمام بوابة حديدية بينما كانت تنظر إلى الكاميرا، في حين بدا ألسينا ينظر باتجاه العدسة، رغم ارتدائه نظارات شمسية أخفت ملامح وجهه، ولم تُظهر الصورة أى تواصل جسدي أو علامات مودة بين الطرفين، على عكس لقطة أخرى من حفلة لفرقة Coldplay، والتي أثارت فضيحة من نوع آخر.

وأثار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الجدل حول الصورة، حيث كتب أحدهم: "جادا بينكيت سميث محترفة بحق، لم تُظهر أى رد فعل عندما رصدتها الكاميرا".

فيما علّق آخر: "ولمَ كانت ستتراجع؟ الجميع كان يعتقد أنه مجرد صديق للعائلة، حتى أعلن هو خلاف ذلك".

وبحسب مجلة Billboard، فإن تلك المناسبة كانت أول لقاء بين بينكيت وألسينا، والذي تطور لاحقًا لعلاقة استمرت لعدة سنوات، رغم زواجها المستمر من النجم ويل سميث. وفي عام 2020، أكد ألسينا في مقابلة مع الصحفية أنجيلا يي وجود علاقة بينهما، وردت بينكيت في برنامجها الشهير "The Red Table Talk" مؤكدة أنها كانت منفصلة عن زوجها حينها، لكنها لم تكن مطلقة رسميًا.

وفي الوقت الذي أثار فيه هذا الظهور القديم الكثير من التحليلات، شهدت حفلة Coldplay التي أُقيمت في 16 يوليو حادثة أثارت عاصفة من الجدل، بعدما رُصد المدير التنفيذي لشركة Astronomer، آندي بايرون، وهو يحتضن رئيسة قسم الموارد البشرية في شركته كريستين كابوت خلال لحظة بث مباشر عبر "كاميرا القبلات".

وعند إدراكه أنهما على الشاشة، اختفى بايرون من الكادر، بينما حاولت كابوت إخفاء وجهها. لكن المشهد سُجّل من قبل العديد من الحضور وسرعان ما انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل.

وتضاعف الجدل نظرًا لأن كلاهما متزوجان ولديهما أطفال، بعد انتشار الفيديو، أزالت زوجة بايرون، ميغان كيريجان بايرون، لقب عائلته من حسابها في فيسبوك ثم أغلقت حسابها تمامًا، وذكرت صحيفة The Post أن زوج كابوت هو رجل الأعمال أندرو كابوت، مالك شركة مشروبات Privateer Rum.

وبعد موجة من الشائعات والبيانات الزائفة، تم فتح تحقيق داخلي في الشركة، وفى 19 يوليو، قرر بايرون الاستقالة رسميًا من منصبه فى الشركة التقنية.