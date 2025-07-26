شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تزدهر بعد بن أفليك وتغنى "لن أنهار بسببك" والان مع تفاصيل الخبر

قدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عرضًا ناريًا خلال مشاركتها في مهرجان كوك الموسيقي في تينيريفي، ضمن جولتها الأوروبية "Up All Night"، حيث جمعت بين الأداء الجريء والإحساس العاطفي العميق في ليلة لا تُنسى.



جينيفر لوبيز

وعلى الرغم من بلوغها الـ55 عامًا، أبهرت لوبيز الحاضرين بأداء استعراضي جريء ، أثارت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تبهر الجمهو.

أما إطلالتها، فكانت حديث الجمهور، حيث تألقت بزي جريء مكوّن من white corset بتصميم مشد وقصاصات شفافة، نسقته مع جوارب شبكية وحذاء برقبة لامع، أضفى مزيدًا من التألق على حركتها الراقصة.

لكن العرض لم يكن مجرد استعراض بصري، إذ حمل بين طياته لحظات مؤثرة، عندما فاجأت الجمهور بتقديم أغنية جديدة للمرة الأولى بعنوان "Wreckage of You" ، قالت إنها كتبتها خلال إحدى ليالي الأرق.

وأمام الجمهور، جلست لوبيز عند البيانو وقالت:"هذه أغنية جديدة أود غناؤها للمرة الأولى الليلة، كتبتها عندما كنت مستيقظة طوال الليل."

كلمات الأغنية حملت دلالات واضحة على معاناة عاطفية، على الأرجح مرتبطة بانفصالها الأخير عن النجم بن أفليك، الذي أُعلن رسميًا طلاقهما في يناير 2025.

وجاء في كلمات الأغنية: "شكرًا على الندوب التي تركتها في قلبي لن أنهار بسببك، وبسبب كل أجزائك المكسورة".



في محطة سابقة لجولتها في مدينة بونتيفيدرا الإسبانية، ألمحت أيضًا إلى معاناة شخصية بقولها للجمهور: "شكرًا على الندوب.. راقبونى وأنا أخرج من حطامك"



وبهذا المزج بين الاستعراض الجريء والبوح العاطفي، أثبتت جينيفر لوبيز مجددًا أنها ليست مجرد فنانة استعراضية، بل صوت قوي يعكس تجربة المرأة في الحب والخسارة والبقاء.