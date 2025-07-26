شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان يوضح سبب ظهور مشهد إنقاذ سوبر مان لسنجاب في فيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

خرج المخرج الشهير جيمس جان عن صمته ليتحدث عن أحد أكثر المشاهد جدلاً في فيلمه الأخير " سوبرمان "، والذي شهد قيام البطل الخارق بإنقاذ سنجاب، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.



سوبر مان

وفي مقابلة صريحة أجراها مع مجلة Rolling Stone، أوضح جان دوافعه وراء إدراج هذا المشهد غير التقليدي في فيلم أبطال خارقين، وقال المخرج الأمريكي: " أردت أن أُظهر إنسانية سوبرمان الحقيقية، وكيف أن بطولته لا تقتصر على إنقاذ المدن من الدمار أو مواجهة الأشرار، بل تمتد أيضًا لأبسط أشكال الحياة".

وأضاف: اللحظة التى ينقذ فيها سوبرمان سنجابًا، تعكس تعاطفه مع كل الكائنات، مهما كانت صغيرة أو غير مهمة في نظر الآخرين. هذه هي الروح التي أراها في الشخصية".

وقد أثار المشهد نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض رمزًا للرحمة، فيما رآه آخرون غير ضروري ضمن أحداث فيلم كبير بهذه الضخامة. لكن جان دافع بقوة عن خياره الفني، مؤكدًا أن مثل هذه التفاصيل الصغيرة تساهم في رسم صورة أكثر عمقًا وتعقيدًا لسوبرمان.

يُذكر أن فيلم " سوبرمان "، الذي أخرجه جان ضمن خطته لإعادة إطلاق عالم DC السينمائى، قد حظى بترقب كبير من جمهور الأبطال الخارقين والنقاد على حد سواء، وسط تطلعات لإعادة تقديم الشخصية الكلاسيكية برؤية إنسانية جديدة.