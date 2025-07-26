شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة راغب علامة تحسم الجدل بشأن شائعة انفصالهما بصورة وتعليق.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت زوجة المطرب راغب علامة على شائعة انفصالها عن زوجها والتي تم تداولها مؤخراً عبر السوشيال ميديا من خلال رسالة غير مباشرة عبر الاستوري الخاص بها على حسابها في إنستجرام بنشر صورته وكتبت: "ملكي".



زوجة راغب علامة على انستجرام

وكان المطرب راغب علامة محور الحديث والتريندات فى الأيام الأخيرة بعد بيان نقابة المهن الموسيقية الذى قرر إيقافه لحين التحقيق معه بسبب ما بدر على المسرح فى أحد حفلاته بالساحل الشمالي.

وأبدى الفنان راغب علامة استغرابه من تضخيم ما حدث في حفله الأخير قائلًا: أنا شايف الموضوع خد أكبر من حجمه، وصراحة أنا لا أري أن تفاعل الجمهور مع المطربين يعد شيء مُشين أو مُعيب، وقُبلة الفتاة كانت قُبلة عفوية، لا تستحق كل هذا الجدل الذي حدث خصوصا مع فنان بحجمي.

وعبر عن استيائه من بيان نقابة المهن الموسيقية، والذى صدر فيه قرار بإحالته للتحقيق وإيقافه عن الغناء في مصر، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في أن يتعامل الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية مع الأزمة بشكل مختلف، كأن يجري معه اتصال هاتفي قبل أن يصدر البيان ويصدره لجهات الإعلام، خاصة وإنه تجمعهما صداقة، كانت تحتم عليه التصرف بشكل مختلف يكون أفضل أمام الجمهور.

وأشار الفنان راغب علامة خلال حواره مع تليفزيون الخليج 365، إلى أنه يحترم نقابة الموسيقيين، وأنه يعتبرها بيته كما أنه يتعامل مع النقابة منذ زمان، ويحترم نقيب الموسيقيين فهو فنان أيضا، ويعلم تماما أن قُبلة الجماهير ليست بعيب ولا أمرًا مشينًا، فالعمل المشين معروف جيدا وواضح للجميع، مشيرًا إلى أن الفنان مصطفي كامل يرى الأفلام التي يوجد بها قبلات حارة وبها إيحاءات، فلماذا نقف الآن أمام قٌبلة عفوية من معجبة بنت بريئة، متسائلًا.. لماذا آثارت كل هذا الجدل؟.