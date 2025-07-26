شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون عن العلاقات العاطفية: "من الأفضل أن تأتي بشكل طبيعي دون ضغط" والان مع تفاصيل الخبر

فتحت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون قلبها للحديث عن العلاقات العاطفية وخصوصية حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لا تضع أي ضغوط على نفسها بشأن الارتباط.

وفي حوارها مع مجلة Closer، أوضحت أنيستون ، المعروفة بدورها الشهير في مسلسل " Friends " بشخصية رايتشل جرين، أنها تفضل أن تظل منفتحة على الحب دون أن تسعى إليه بشكل مباشر، وقالت: "أفضل مكان يمكن أن تكون فيه هو أن تكون منفتحًا على الحب، لكن دون السعي خلفه.. بهذه الطريقة، لا تضع أى ضغط على الموقف، وإذا حدث ذلك بشكل طبيعى، فسيكون أمرًا رائعًا."

وجاء هذا التصريح فى ظل تداول شائعات مؤخرًا حول دخول أنيستون فى علاقة عاطفية جديدة مع خبير التنويم الإيحائى جيم كيرتس، بعد ظهورهما معًا فى احتفالات الرابع من يوليو.

وكشفت مصادر مقربة أن الثنائي "يتواعدان منذ بضعة أشهر"، إلا أن العلاقة لا تزال فى مراحلها الأولى ووصفت بأنها "علاقة غير رسمية حتى الآن".

أنيستون، المعروفة بتحفظها الشديد فيما يتعلق بحياتها الخاصة، أعربت أيضًا عن انزعاجها من الفضول الإعلامى والجماهيرى تجاه علاقاتها، وأضافت: "مهما طالت فترة عملى في هذه الصناعة، لن أعتاد أبدًا على فكرة أن للناس الحق فى معرفة تفاصيل حياتي الخاصة".

يُشار إلى أن العلاقة المحتملة مع كيرتس ستكون الأولى للممثلة البالغة من العمر 55 عامًا، منذ انفصالها عن زوجها السابق الممثل جاستن ثيرو فى عام 2018، والذى كان زوجها الثانى بعد طلاقها من النجم العالمى براد بيت فى عام 2004.