أنجلينا جولي وجوني ديب عالقان فى "منطقة الغزل المتأرجحة" منذ سنوات

ذكرت تقارير إعلامية جديدة، أن النجمين العالميين أنجلينا جولي وجوني ديب لا يزالان عالقين في ما يُعرف بـ"flirty see-saw zone" أو منطقة الغزل والتلميح منذ سنوات، وسط علاقة يُشاع أنها بدأت كعلاقة عابرة وتحولت لاحقًا إلى مشاعر أعمق.



وبحسب ما نشره موقع RadarOnline، فإن النجمين اللذين تشاركا بطولة فيلم The Tourist في عام 2010، يتقابلان سرًا في لندن ولوس أنجلوس بعيدًا عن أعين الإعلام والجمهور. وأكد مصدر مقرب أن "كلاهما يتمتع بدرجة عالية من التحفظ والخصوصية، ويتخذان إجراءات دقيقة لتفادي لفت الأنظار أثناء لقائهما."

وأضاف المصدر: "غالبًا ما يلتقيان في أجنحة خاصة بمطاعم فاخرة أو نوادٍ هادئة، ويحافظان على هدوء العلاقة، لكنها ظلت في حالة غزل متأرجح لسنوات".

وكشف المطلعون على الأمر أن جوني ديب صرّح لأصدقائه بأنه "يتمنى الدخول في علاقة حقيقية مع أنجلينا"، مشيرًا إلى أنه "يحمل مشاعر خاصة تجاهها منذ سنوات طويلة".

ووصف المصدر جوني ديب بأنه "نسخة رجالية من أنجلينا – جميل ومستقل"، مؤكدًا أن أنجلينا بدورها "تكن له احترامًا كبيرًا وتعتبره شخصًا مميزًا ومُلهمًا يوقظ بداخلها الإبداع".

وأشار المصدر، إلى أن أنجلينا جولي "لا تزال متعلقة" بجوني ديب رغم عدم تأكيد أي علاقة رسمية بينهما، موضحًا أنها لا تستبعد احتمال تطور العلاقة في المستقبل، رغم كل التحديات.