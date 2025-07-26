شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يدعم علاقة جينيفر أنيستون الجديدة.. يأمل أن تكون وجدت شريكها المناسب والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن النجم العالمي براد بيت لا يحمل أى مشاعر سلبية تجاه زوجته السابقة، النجمة جينيفر أنيستون، بل على العكس تمامًا، فقد عبّر عن سعادته بعلاقتها العاطفية الجديدة، بحسب ما كشفته صحيفة The Mirror البريطانية.

وأثارت أنيستون مؤخرًا جدلًا واسعًا بعد ظهورها في عطلة نهاية أسبوع الرابع من يوليو إلى جانب خبير التنويم الإيحائي ومدرب العافية جيم كيرتس، برفقة صديقيها المقربين جايسون بيتمان وزوجته أماندا أنكا، ما أشعل شائعات حول علاقة عاطفية جديدة.

وأكد مصدر مقرب من براد بيت أن الأخير "لا أحد يشجع جينيفر أكثر منه"، مشيرًا إلى أنه يشعر بسعادة حقيقية لرؤية زوجته السابقة تبدأ فصلًا جديدًا في حياتها.

وقال المصدر: "براد لا يمكن أن يكون أكثر سعادة بأن جين وجدت الحب مع هذا الرجل الذي يبدو متناغمًا معها إلى هذا الحد"، مضيفًا أن بيت لطالما احتفظ بمكانة خاصة واحترام هادئ تجاه أنيستون.

وتابع: "انتهى زواجهما قبل نحو عقدين، لكنه لم يفقد أبدًا مشاعره الدافئة تجاهها"، مؤكدًا أن براد يتمنى لها كل الخير، ويؤمن بأنه "عندما يجد الإنسان الشريك المناسب، يصبح كل شيء على ما يرام".

ويُذكر أن علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون بدأت في عام 1998، وتزوجا في عام 2000، إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا، حيث أعلنا انفصالهما في عام 2005.

في تطور جديد أثار جدل المعجبين، لمّحت النجمة العالمية جينيفر أنيستون إلى بداية علاقة عاطفية جديدة، وذلك من خلال بوست غامض على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، وجاء البوست بعد أيام قليلة من رصد أنيستون في رحلة بحرية رومانسية على يخت فاخر بصحبة جيم كيرتس، الذي يُعرف بكونه معالجًا بالتنويم المغناطيسي ومروجًا للطاقة الإيجابية.

جيم كيرتس وجينيفر أنيستون

ونشرت نجمة مسلسل "Friends" أولاً عبارة شهيرة من تتر المسلسل تقول:"أغنية فريندز كانت محقة، لم يخبرنا أحد أن الحياة ستكون بهذا الشكل."

ثم أتبعت البوست باقتباس من خبير الوعي الذاتي كايس كيني جاء فيه: "أولئك الذين ما زالوا يشعون بالحب في عالم أظهر لهم أسوأ ما فيه، من فضلكم لا تتغيروا."

هذا الاقتباس دفع المتابعين إلى الاعتقاد بأنه موجه بشكل غير مباشر إلى كيرتس، المعروف برسائله التحفيزية ونشره للطاقة الإيجابية.

ورغم أن أنيستون لم تؤكد علاقتها رسميًا حتى الآن، إلا أن منشوراتها الأخيرة أثارت موجة من التكهنات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بجيم.

من جهة أخرى، نقلت مجلة "US Weekly" عن مصدر مقرّب أن الاثنين تعارفا من خلال أصدقاء مشتركين، و"بدآ كأصدقاء لكن سرعان ما تطورت العلاقة بينهما." وأضاف المصدر: "هما حريصان على إبقاء الأمور خاصة، لكنهما يقضيان الكثير من الوقت معًا، ويبدوان سعيدين ومنسجمين للغاية."

