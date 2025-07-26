باختيارات ذكية واستعراضات مبهجة: ليلة عودة لطيفة إلى مهرجان قرطاج الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 11:11 صباحاً - عادت لطيفة إلى مهرجان قرطاج الدولي ممتلئة بالجديد وبالإختيارات الذكية، شكلاً وتقنيةً وتوزيعاً، حيث جمعت في حفلها بين الغناء والرقص وغنت من جديدها ومن قديمها ومن ألبومها الأخير.

غنت ما طلبه منها الجمهور معبرة من وقت لآخر عن عزمها تلبية كل طلبات الجمهور وحتى وإن كلفها ذلك سهرة إلى مطلع الفجر، مردّدة أن جمهورها هو سبب سعادتها وفرحتها.

تغطية خاصة من تونس: منية كواش

لطيفة تختار لوحات راقصة ترافقها في غنائها

وعن إنطباعات الجمهور من هذا الحفل فقد كانت إيجابية للغاية، إذ غادر الجمهور محملاً بشحنات من الفرحة والبهجة، مقيّماً حفل لطيفة بالناجح والممتع بعد أن عاش معها طيلة ساعتين من الإستمتاع والغناء والرقص، متّعتهم بما قدّمته لهم من عروض رائعة جمعت بين الغناء المباشر واللوحات الراقصة والسينوغرافيا في تناغم وإنسجام تام بين كلّ هذه العناصر.

غنت من جديدها أغنية "أنا ما كنتش قصدي سوري " كلمات مصطفى حدوتة وألحان أردني وإخراج هادي عواضة وهي أغنية خفيفة مرحة مصحوبة بلوحات راقصة أدتها عناصر شبابية تونسية مختصة في الرقص العصري وفي الكوريغرافيا إذ أصبحت لطيفة تعتمد في إعداد أغانيها على الشباب لحنا ورقصا وتوزيعا وتلحينا وعزفا وهندسة، وهو إختيار منها للإقتراب أكثر من عالم الشباب ولمواكبة ذوقه الموسيقي والفني،.مراهنة على كفاءاته وعازمة على كسب ودّه.

أغنية مؤثّرة جداً

غنت لطيفة بتأثّر شديد أغنيتها الحزينة، "يالي مروح سلّم على مشى وما روّح، قلّو يروّح، وحداني في الغربة ملوّح" فهي تتوافق مع ما بداخلها من وجع سببه الفقد المتكرر بعد أن فقدت والدتها ثم أخيها. وقد توقفت لطيفة عند آدائها لهذه الأغنية أثناء البروفات والتحضير لهذا الحفل، إذ عادت بها إلى والدتها وكيف كانت سنداً وحافزاً لها مبينة أنها ستظل دوماً كذلك وأنها ترافقها في عملها ولا تغادر تفكيرها.

عادت لطيفة إلى أجمل أغانيها القديمة فأدّت أغنيتها المشهورة "حبّك هادي"، أغنية تروق كثيراً لجمهور قرطاج كما تعتبر الأغنية ترند لا تزال تحظى بمتابعة على المنصات الرقمية بالرغم من مرور 20 سنة على ظهورها.

حبّ متبادل

عبّر الجمهور عن فرحه بلقاء لطيفة وتفاعل معها بالهتاف والتصفيق وترديده لأغانيها. والتحمت هي بدورها معه وبدت قريبة جداً منه، مرتاحة له وجمع بينهما حبّاً متبادلاً، فغمرته بعطفها وبتواضعها وأشعرته بأنه كلّ شيء بالنسبة لها وأنه عزيز على قلبها فبادلها هو نفس الشعور والأحاسيس مما خلق إنساجاماً وتناغماً تاماً بينهما.

ردّد الجمهور مقاطعاً كثيرة من أغانيها ليفاجئها بأنه حفظ عن ظهر قلب وبسرعة فائقة أغانيها الجديدة كما حفظ من قبل أغانيها القديمة.

ردّدت لطيفة أنها تحب جمهورها وستظل تحبه لأنه سندها وبلسما لجروحها ووثّق هذا الحفل صوتاً وصورة حباً متبادلاً بينهما، برز خاصةً من الحضور الكثيف للجمهور ومن كلّ الأعمار وبرز من التفاعل الحي والصاخب بينهما. غنى الجمهور ورقص وصفق بعد أن أطربته لطيفة ولبّت طلباته وراعت ذوقه فكسبت ودّه.

عشق للوطن

غنت لطيفة أغنيتها الوطنية "أهيم بتونس الخضراء حبا فاق عن ظني، هنا أصلي، هنا ميلادي ".. من كلمات عبد الوهاب محمد وتلحين كاظم الساهر، عبّرت بها عن حبها وإمتنانها لبلادها التي إختارتها وإختارت أغانيها للإحتفال بعيد الجمهورية التونسية وهي التي دعتها في دورة مهرجان قرطاج الدولي لسنة 2023 لتقيم حفلاً على مسرح قرطاج، إحتفاءً بعيد المرأة التونسية وكانت في مستوى هذا الإختيار فأحيت حفلها تطوعياً كما كان حفل هذه الدورة مجانياً، إذ صرحت لطيفة "آخر همي أن أغني في بلادى بمقابل."

يبدو أن لطيفة بلغت فترة نضج فني بمرورها بتجارب فنية متعددة ومتنوعة أكسبتها ثقة في نفسها وساهمت في تشكيل رؤيتها الموسيقية ورسّخت فيها حب العمل الدؤوب والشغف والإنضباط وهوس التجديد ومواكبة التطورات الموسيقية والرقمية ووفائها للجمهور والإستجابة إلى طلباته مع إعتنائها بالجانب الإتصالي جعلها تتعامل بأريحية مع الكبير والصغير وتفوز بحب الجميع.

