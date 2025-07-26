لطيفة لـ "الخليج 365": أنا المطربة العربية الوحيدة التي تملك حقوق ألبوماتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 11:11 صباحاً - خلال الندوة الصحفية للفنانة لطيفة التي جاءت بعد إنتهاء حفلها بمهرجان قرطاج الدولي، أجابت لطيفة عن سؤال ماذا أضفت بعرضك في الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي وما الفرق بين عرض الدورة 59 وما يميزه عن عرضها خلال الدورة 57: أجابت لطيفة أن الفرق واحد ووحيد ويتجسّد في محبة الجمهور التونسي التي تزداد من دورة إلى أخرى وهذه المحبة المفرطة من جمهورها أنستها تعبها وأوجاعها وخلّصتها من خوفها وضغوطاتها فأسعدتها.

وأضافت: "علّقت أمالاً كبيرة على هذا العرض ومنحته الكثير من وقتي وجهدي وهيأت له شهرين كاملين فكُلّل بالنجاح وحاز برضاء الجمهور، لذلك فهو بمثابة إنطلاقة جديدة لي حقّقت به خطوة جديدة في طريق طموحاتي وأعتبر نفسي نجحت ومررت بسلام أمام جمهور قرطاج المتميز، والفريد من نوعه و صاحب الذائقة الفنية الرائعة".

ألبومات لطيفة ملكها وحدها ومن إنتاجها الخاص

وعن إجابتها لسؤال "الخليج 365" عن دوافع عودتها إلى الإعتماد على الألبومات الغنائية بعدما كانت تعتمد الأغاني الفردية إستحسنت لطيفة السؤال قائلة أنها تجرأت بعودتها للألبوم حتى ترضي ذوقها وذوق محبيها في زمن يتجه فيه معظم الفنانين إلى "السينجل"، وتقول لطيفة أنها اختارت العودة عن إقتناع وبعد تجارب وتعب ففي رصيدها الآن 35 ألبوماً، ملكها وحدها ومن إنتاجها الخاص فهي تعدّ الفنانة العربية الوحيدة التي لا تعتمد على شركات الإنتاج وتملك إنتاجاتها بمفردها وتتصرف فيها على مزاجها على طريقتها، لذلك فهي التي تقرّر وتختار ماذا ستغني. وبما أنها تريد أن تعمل وفي نفس الوقت تستمتع وتمتّع جمهورها قررت العودة إلي الألبوم لأنه يفسح لها المجال للتنوع ولتختار تارة أغنية طربية وأخرى أغنية "الستايل وثالثة أغنية الهاوس".. فتُتاح لها الفرصة لتغني أنماطا موسيقية عديدة تروق لها وترضي جمهورها.

أما عن المنافسة التي تواجهها في المنصات الرقمية من فنانين عرب بارزين ومتألقين تقول لطيفة، يكفيها أنها موجودة في جميع المنصات الرقمية وأنها تصنف هي والفنان عمرو دياب من أكثر المتحصلين على التراندات في هذه المنصات الجديدة التي باتت أكيدة لمواكبة الفنان لعصره.

رسالة لطيفة لـ نجوى كرم من خلال مهرجان قرطاج

طُرح عليها سؤال ماهي رسالتك إلى الفنانة نجوى كرم التي ستصعد على مسرح قرطاج الأثري بتاريخ 9 أغسطس 2025، فأجابت بأنها أول من علم بإختيارها لتغني بمهرجان قرطاج الدولي في هذه الدورة وأن الفنانة نجوى تعدّ توأم روحها لذلك تبارك صعودها على مسرح قرطاج الأثري وتتمنى لها أن توفق في حفلها هي والفنانة أحلام فهما قامتين فنيتين كبيرتين وهما عزيزتين على قلبها.

وتختم لطيفة مصرّحة بإمكانية ترويج حفلها في مهرجان قرطاج الدولي خارج تونس ليعرض في مصر ولبنان وفي دول أوروبية.

