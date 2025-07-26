شكرا لقرائتكم خبر عن من رصاصة فى القلب لـ"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ38 لرحيل الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 1987، ويعد توفيق الحكيم واحدا من أهم كتاب الأدب، ولم تتوقف إسهاماته على الروايات فقط، وإنما قدم على خشبة المسرح العديد من المسرحيات الناجحة من كتاباته، والتي يستعين بها كتاب ومخرجي المسرح حتى الآن لإعادتها، إذ تميز دائما بفكره المتجدد والسابق لعصره، مما جعل كتاباته تتناسب مع أزمان عديدة وسابقة لكافة العصور، إلى جانب ذلك فالسينما المصرية اعتمدت في عدد كبير من الأفلام على كتاباته سواء من خلال الاستعانة بعدد من الروايات والمسرحيات وتحويلها إلى أفلام، أو الاعتماد عليه هو شخصيا لكتابة السيناريوهات والحوارات لعدد من الأفلام، فاسم توفيق الحكيم كان علامة مميزة في أي عمل فني.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأعمال السينمائية التي اعتمدت على كتابات توفيق الحكيم:

أولى أفلام توفيق الحكيم من رواياته

فيلم "رصاصة في القلب" عام 1944 يعد أولى روايات توفيق الحكيم التي تحولت إلى فيلم، وقام ببطولته وقتها سراج منير، علي الكسار، محمد عبد القدوس، بشارة واكيم، وغيرهم من الفنانين، وشارك في التأليف وإخراج محمد كريم، وفي عام 1957 قدم الفيلم العراقي وردة من تأليفه وسيناريو وحوار يحيى فائق، وإخراج يحيى فائق، وقام ببطولته: علي الأنصاري، هيفاء حسين، خالد البارودي، مائدة نزهت، قدري الرومي، عبدالمنعم الدروبي، وغيرهم من الفنانين.

وفى عام 1960 عرض فيلم عن رواية "الرباط المقدس"، وقام ببطولته صباح، وعماد حمدى، صلاح ذو الفقار، عبد السلام النابلسى، وشارك في كتابة السيناريو يوسف جوهر، وإخراج محمود ذو الفقار، أما فيلم الأيدي الناعمة الذي عرض عام 1963 كان مأخوذا عن مسرحية بنفس الاسم من تأليف توفيق الحكيم، وهو من بطولة صباح، ومريم فخر الدين، وأحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار، وليلى طاه، إخراج محمود ذو الفقار.

أعمال سينمائية لتوفيق الحكيم

وفي عام 1965 عرض فيلمين من كتابات توفيق الحكيم، الأول فيلم ليلة الزفاف، تأليفه، و سيناريو وحوار يوسف عيسى، وإخراج هنري بركات، وبطولة أحمد مظهر، سعاد حسني، أحمد رمزي، حسين رياض، عقيلة راتب، شمس البارودي، وغيرهم من الفنانين، والثاني فيلم طريد الفردوس، بطولة النجم فريد شوقي، وإخراج فطين عبد الوهاب.

كما قدم فيلم الخروج من الجنة عام 1967، بطولة فريد الأطرش، هند رستم، أحمد رمزي، عماد حمدي، محمود المليجي، ليلى شعير، وساعد في السيناريو والحوار محمد أبو يوسف، وإخراج محمود ذو الفقار، وبعدها قدم فيلم "يوميات نائب فى الأرياف" عام 1969، أحمد عبد الحليم، راوية عاشور، توفيق الدقن، عبدالعظيم عبدالحق، محمد مرشد، وهو من إخراج توفيق صالح.

بالإضافة إلى تقديمه أفلام: الورطة عام 1972، والمرأة التي غلبت الشيطان عام 1973، والعش الهادئ عان 1976، وسناريو وحوار فيلم الرسالة في نفس العام 1976، وتأليف عودة الروح عام 1977، إلى جانب مراجع سناريو والحوار لفيلم قاهر الظلام 1978، وعدد كبير من الأفلام أيضا، كان أخرها فيلم أهل الكهف، الذي عرض العام الماضي 2024 في السينمات المختلفة، مأخوذا عن مسرحية له بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، وغيرهم من الفنانين.