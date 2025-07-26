شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. محمد خان المخرج الذى أنصف المرأة بأعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة المخرج الكبير محمد خان، اليوم السبت 26 يوليو، وهو واحداً من أبرز مبدعي السينما المصرية، والذي ترك بصمة فنية لا تُنسى رغم قلة عدد أعماله مقارنة بغيره، استطاع خان أن ينحت اسمه في ذاكرة الفن من خلال أفلام مميزة حملت بصمته الإنسانية والبصرية.

وكان محمد خان نصيرًا للمرأة، حيث احتلت البطولات النسائية مكانة بارزة في أعماله، وحرص على تقديم شخصيات نسائية متنوعة، بين الرقيقة الحالمة، والقوية المواجهة، والضعيفة المنكسرة، وقد جسدت نجمات كبار مثل ميرفت أمين وياسمين رئيس تلك الأدوار في أفلامه، ما جعله من أكثر المخرجين تعبيرًا عن قضايا المرأة وأحلامها.

أفلام محمد خان لم تكن فقط مرآة للواقع، بل منحت المرأة في السينما صوتًا وصورة تعبّران عنها، ليظل إرثه شاهدًا على وعي فني وإنساني استثنائي جعل من الكاميرا أداة إنصاف واحتفاء بالأنثى في كل حالاتها.

في فيلم "زوجة رجل مهم"قدمت ميرفت أمين واحداً من أهم أدوارها في فيلم "زوجة رجل مهم"، حيث جسدت دور الفتاة التي أصبحت بين يوم وليلة زوجة لرجل مهم ولكنه دمر حياتها بدلاً من أن يسعدها. فيلم أحلام هند وكاميلياقدمت الفنانة نجلاء فتحي والفنانة عايدة رياض بطولة فيلم "أحلام هند وكامليا" بجوار أحمد زكي، ودارت قصة الفيلم حول هند أرملة شابة تعمل في خدمة البيوت، تلتقي مع عيد النصاب خفيف الدم الذي يحبها فعلًا، ثم يدخل السجن ويترك في أحشائها جنينًا، أما كاميليا فهى مطلقة حسناء تعمل خادمة أيضًا وتعول شقيقها العاطل وزوجته وأطفاله مقابل أن يسمح لها بالمبيت في شقته، وتتمرد كاميليا دائمًا على وضعها المشين. فيلم الغرقانةبطولة الفنانة نبيلة عبيد وتدور أحداثه فى إحدى القرى على ساحل جنوب سيناء، حيث تعانى المرأة البدوية الحسناء "وردة" من الحسرة والألم لوفاة ثلاثة من أزواجها تباعا، لتصبح أرملة ينهرها الجميع ويتهمونها بأنها تجلب النحس على الرجال، فتلجأ "وردة" للشيخ "حجاب" ساحر القرية المشعوذ لتسأله المشورة فى فك نحسها فى سن الشباب، يقنعها حجاب بضرورة الزواج منه لتطهيرها من اللعنات التى تطاردها وتوافق مرغمة على الزواج من المشعوذ العجوز القصير الذى تهب له شبابها وتنجب منه طفلا قزمًا مشوها يسميه الأب "مبروك" ويشيع عنه صنع المعجزات ليحصل من ورائه على رزق وفير باستغلال حاجة البسطاء فى أعمال الخرافات والدجل، وتتوالى الأحداث. فيلم فى شقة مصر الجديدةمن أبرز هذه الأفلام والتى لاقت نجاح كبير وانتشار واسع فيلم "فى شقة مصر الجديدة" وهو من بطولة الفنانة غادة عادل والتى جسدت فيه دور الفتاة الصعيدية التى ذهبت إلى القاهرة فى رحلة مدرسية، وتنتهز الفرصة لتبحث عن مدرستها التى علمتها الموسيقى والتى تعيش فى شقة بمصر الجديدة ولكنها تفاجأ بعدم وجود المدرسة ولكنها وجدت حبها الأول، ليجسد محمد خان فى هذا الفيلم معانى أغنية "قلبى دليلى". فيلم بنات وسط البلدبرع محمد خان فى هذا الفيلم بتقديم تناقضات آمال وآلام المجتمع المصرى، ويغوص فى رومانسية التفاصيل لفتاتين صديقتين من طبقة متوسطة لعبت الفنانة منة شلبى دور الفتاة التى تعمل كوافيرة بمنطقة وسط البلد، والفنانة هند صبرى تجسد شخصية بائعة فى محل ملابس حريمى بذات المنطقة واستقبلا الحب سويا ليعيشا قصة حب بتفاصيلها أثارت إعجاب المشاهدين. فيلم فتاة المصنعوهو فيلم من بطولة الفنانة ياسمين رئيس واستطاع محمد خان أن يجسد واقع المجتمع ويصل لشريحة كبيرة من الناس لواقعيته وكان الفيلم دعوة للحب وتخللته العديد من أجزاء أغانى سندريلا السينما المصرية الفنانة سعاد حسنى، وقدم المرأة فيه بشخصيتها القوية حيث أن عدم دفاع البطلة عن نفسها فيما أعلنته بأنها تحمل طفل من حبيبها يرجع لقوتها وثقتها فى نفسها فهى ليست بحاجة للدفاع عن فعل لم تقم به.