في ذكرى ميلادها: علاقات عاطفية في حياة ساندرا بولوك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 10:02 صباحاً - تحتفل النجمة العالمية ساندرا بولوك Sandra Bullock بذكرى ميلادها يوم 26 يوليو من كل عام، فهي ممثلة ومنتجة أفلام أمريكية، وكانت الممثلة الأعلى أجراً في عامي 2010 و2014، وتتنوّع أعمالها السينمائية بين الكوميديا والدراما، من بين الجوائز التي نالتها جائزة الأوسكار وجائزة الغولدن غلوب Golden Globe، كما اختيرت ضمن قائمة "أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم" من قبل مجلة تايم عام 2010.

عاطفياً، عاشت ساندرا بولوك العديد من العلاقات العاطفية البارزة في حياتها، تنوعت بين زواج وطلاق وعلاقات عابرة، أبرزها كان زواجها من جيسي جيمس الذي انتهى بالطلاق بسبب خيانته، وعلاقتها طويلة الأمد مع برايان راندال الذي توفي بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري، كما ارتبط اسمها بأسماء أخرى مثل تيت دونوفان، ماثيو ماكونهي، وريان جوسلينج.

لمناسبة ميلادها نستذكر أبرز العلاقات العاطفية في حياة ساندرا بولوك.

تيت دونوفان

التقت ساندرا بولوك بتيت دونوفان أثناء تصوير فيلم جرعة حب "Love Potion #9" وارتبطا بعلاقة استمرت حوالي أربع سنوات (1990-1994)، حتى أنهما كانا مخطوبين لفترة قبل أن ينفصلا، وفي التفاصيل خلال عام 1990، التقت ساندرا بولوك وتيت دونوفان أثناء تصوير فيلم "جرعة حب رقم 9"، أصبحت علاقتهما علنية وسرعان ما تطورت إلى علاقة رومانسية استمرت لعدة سنوات، خلال فترة علاقتهما، تحدثت بولوك عن دونوفان بإعجاب كبير، حتى أنها وصفته بأنه أعز شخص عرفته، وفقاً لمجلة "فانيتي فير".

وعلى الرغم من الحب الكبير بينهما، انتهت العلاقة بالانفصال عام 1994، ومع ذلك، استمرت بولوك في الإشارة إلى دونوفان كحب حياتها لسنوات بعد الانفصال، ففي عام 1995، صرحت بولوك بأنها طاردت دونوفان خلال فترة علاقتهما، وفي عام 1997، قالت بولوك لمجلة "رولينج ستون" إنها حظيت بحب عظيم واحد في الحياة.

ماثيو ماكونهي

ارتبطت ساندرا بولوك بالممثل ماثيو ماكونهي Matthew McConaughey بعد لقائهما في فيلم "Time to kill" عام 1996، استمرت علاقتهما لمدة عامين تقريباً، وظلت علاقتهما سرية حتى بعد انفصالهما، على الرغم من انتهاء علاقتهما الرومانسية، إلا أنهما بقيا صديقين مقربين، صرحت بولوك بأنها تكنّ احتراماً كبيراً لماكونهي، وأنهما يحافظان على علاقة ودية، حتى أنها أصبحت صديقة لزوجته كاميلا ألفيس وأصبحت جزءاً من عائلتهما.

ريان غوسلينغ

ارتبطت ساندرا بولوك وريان جوسلينج Ryan Gosling بعلاقة رومانسية قصيرة بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم "Murder by Numbers" عام 2002، لم تستمر العلاقة طويلاً، حيث انفصلا عام 2003، على الرغم من ذلك، أشار غوسلينغ في وقتٍ لاحق إلى بولوك كواحدة من أعظم صديقاته.

جيسي جيمس

تزوجت ساندرا بولوك في سن الواحدة والأربعين من جيسي جيمس في عام 2005، وهو صانع دراجات نارية ومقدم برنامج تلفزيوني، لكنهما انفصلا في عام 2010 بعد الكشف عن خيانته لها، التقيا لأول مرة عام 2003 عندما رتبت بولوك زيارة لابن أخيها إلى مرآب جيمس في ولاية كاليفورنيا، وتزوجا في 16 يوليو 2005، وتم الطلاق في عام 2010 بعد أن اعترف جيمس بخيانته لبولوك مع نساء أخريات، وتزامن الطلاق مع إعلان بولوك عن تبنيها لطفل رضيع اسمه لويس، كانت قد بدأت إجراءات التبني معه وزوجها السابق قبل فضيحة الخيانة.

برايان راندال

كان لدى ساندرا بولوك علاقة طويلة الأمد مع برايان راندال، وهو مصور فوتوغرافي، التقيا عام 2015 عندما قام بتصوير يوم ميلاد ابنها لويس، استمرت علاقتهما حتى وفاته في أغسطس 2023 بسبب التصلب الجانبي الضموري.

كيانو ريفز

كانت ساندرا بولوك وكيانو ريفز KEANU REEVES صديقين مقربين وعملا معاً في فيلمين ناجحين "Speed" عام 1994 و"The Lake House" عام 2006، نشأت بينهما صداقة قوية أثناء تصوير فيلم "Speed"، وأعربا في مناسبات عديدة عن إعجابهما ببعضهما البعض، وقد وصفا الكيمياء بينهما بأنها سحرية، وعلى الرغم من أن علاقتهما لم تتطور إلى علاقة عاطفية، إلا أنهما حافظا على صداقة قوية على مر السنين، وكشفت ساندرا بولوك في إحدى المقابلات أنها كانت معجبة بكيانو ريفز أثناء تصوير فيلم "Speed" كما أكد كيانو ريفز في مقابلة أخرى أنه كان معجباً بها أيضاً، وفي السنوات الأخيرة، اجتمعا مجدداً في مناسبات عامة وأعربا عن تقديرهما لبعضهما البعض، كما أشارا إلى إمكانية التعاون في مشاريع مستقبلية، مما أثار حماس معجبيهما.

