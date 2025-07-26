تامر حسني يعاتب عمرو دياب بعد صراع على الترند: أنت أكبر من كده

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 02:14 صباحاً - أثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا عبر رسالة غامضة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وجّه فيها عتابًا غير مباشر لفنان وصفه بـ"الكبير"، على خلفية منشور تضمن تلميحًا بأن ألبوم تامر الجديد جاء في المركز الرابع، رغم تصدّره "الترند" الفعلي منذ إطلاقه وعلى الفور تبين أن رسالة العتاب موجهة إلى الهضبة عمرو دياب.

رسالة غامضة عبر إنستغرام

كتب تامر حسني: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة أن أنا رقم 4!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله... هو ترتيب وبيتغير، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا".

وأضاف: "ألبوم لينا معاد أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم... لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1، احترمت الزملاء وما نزلتش صور حد تحت أو أخبار تقلل من حد، رغم إن ألبومي كان الأعلى".

واختتم تامر رسالته قائلًا: "كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان، احترامًا لمجهوده... بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!! وعموما، ألف مبروك".

جذور الصراع بين تامر وعمرو: منافسة عمرها 18 عامًا

الجدل الأخير أعاد إلى الأذهان تاريخًا طويلًا من التوترات المتقطعة بين تامر حسني وعمرو دياب، حيث سبق أن تصدرا مواقع البحث عقب ظهورهما سويًا في حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وهما يؤديان سويًا أغنية "يا أنا يا لأ"، وهو الظهور الذي اعتبره البعض "مصالحة" بعد 18 عامًا من الخلافات.

رسالة عتاب من تامر حسني - الصورة من حسابه على انستغرام

بداية الأزمة: استفتاء عام 2005

يعود أول احتكاك علني بين النجمين إلى عام 2005، حينما تصدر عمرو دياب استفتاء قناة النيل للمنوعات كأفضل مطرب، بينما اختيرت أغنية "قرب حبيبي" لتامر كأفضل أغنية مصورة. كان من المفترض أن يتسلما الجوائز سويًا في حفل مباشر، لكن دياب اعتذر في اللحظة الأخيرة، في حين ذهب تامر بمفرده وثار غضبه بسبب امتلاء الاستوديو بصور عمرو فقط، ما دفعه للمطالبة بوضع صوره مساوية احترامًا لنجوميته.

تبادل الاتهامات

بعد الحفل، اتهم جمهور تامر دياب بـ"الغيرة"، بينما رد جمهور الهضبة باتهام تامر بافتعال المشاكل بحثًا عن الأضواء. تامر نفسه أدلى بتصريحات أوحى فيها بأن دياب يتعمد خلق الأزمات، لكنه لاحقًا تراجع متهمًا وسائل الإعلام بالوقيعة وتشويه صورته، خصوصًا بعد تصاعد الهجوم عليه.

أما عمرو دياب، فالتزم الصمت كعادته، وغادر إلى لندن لتصوير كليب "وماله"، مؤكدًا أن نجاحه يتحدث عنه ولا يهمه الجدل.

أول مصالحة.. في جنازة

أول محاولة حقيقية للمصالحة بين النجمين حدثت في ظرف إنساني، حينما التقيا في غرفة النجم أحمد السقا بالمستشفى بعد وفاة والده صلاح السقا. شهد اللقاء حضور النجم عادل إمام، الذي تدخل لتهدئة الأجواء، وطلب من الطرفين تبادل السلام فقط دون فتح ملفات الماضي، وهو ما حدث.

شيرين تشعل فتيلًا جديدًا

استمر دعم عمرو دياب للفنان محمد حماقي، ما أُعتبر في بعض الأوساط نوعًا من التحيّز ضده تامر. اشتعلت الأمور مجددًا بعد "زلة لسان" من شيرين عبد الوهاب في حفل زفاف عمرو يوسف، حين قالت إن "عمرو كبر وراح عليه" وطالبت تامر وحماقي بقيادة الساحة. ابتسم تامر بينما تجاهل حماقي التصريح، واستمر بالظهور مع عمرو، لتعود الشائعات حول توتر العلاقة بين تامر ودياب.

تامر حسين ينفي الخلاف

الشاعر تامر حسين، الذي تعاون مع كل من دياب وتامر حسني، تدخل العام الماضي لنفي وجود خلاف حقيقي بين النجمين، مؤكدًا أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل مجرد "اختلاق جماهيري".

وقال حسين في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي: "فيه جمهور بيحب يسخن الفنانين ضد بعض غيرة على نجمهم... لكن أنا اشتغلت مع الاتنين، وتامر بيحب عمرو جدًا وبيحترمه، وعمرو نفس الشيء... قيل لي إن عمرو مش هيتعامل معايا بعد شغلي مع تامر، لكن دا ما حصلش".

ألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

ضم ألبوم عمرو دياب "ابتدينا" 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها "، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "إشارات".

أغاني ألبوم "لينا معاد"

يضم ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" 15 أغنية، تعاوَن خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي وملكة جمال الكون".

