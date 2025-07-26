شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصفيق وهتاف.. تامر حسنى يفتتح حفله بميدلى فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل الفنان تامر حسني أجواء مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، فور ظهوره على مسرح "U أرينا"، حيث قدّم وصلة غنائية مميزة استهلها بميدلي من أشهر أغانيه، من بينها "هنا عمري ابتداء"، "بغير عليها"، "يا تاعبني"، "لسه جاي اللي أحلى"، "أكتر واحدة بحبك فيكي هو ده"، و"متوصينيش"، واختتمها بأغنية "يا بنت الإيه"، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، تصفيقاً وهتافاً.

جاء الحفل وسط حضور جماهيري كثيف، ضمن أجواء احتفالية تنبض بالحماس والطاقة.

وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيى على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.