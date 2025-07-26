شكرا لقرائتكم خبر عن فى ختام حفله بالعلمين.. الشامى: أول مرة أغنى فى مصر ومش هتكون الأخيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ختام حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين، عبّر المطرب الشامي عن سعادته الكبيرة بالغناء لأول مرة في مصر، قائلاً: "دي أول حفلة ليا في مصر، وإن شاء الله مش هتكون الأخيرة ناوي أقدم أغاني باللهجة المصرية الفترة الجاية".



الشامي حفلة العلميين



الشامي

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.



المطرب الشامي



جانب من الحفل

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.



حفلات مهرجان العلمين المطرب السورى شامى