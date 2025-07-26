شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور العلمين يطالب بـ"وين".. والشامى يختتم بها حفله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل المطرب الشامي أجواء مهرجان العلمين في حفله الأخير، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من بينها: "جيناك"، "ساميتك سما"، "صبرا"، "يا ليل يا عين"، "ليلي"، "خذني"، و"وين"، بالإضافة إلى ميدلي مميز جمع عدداً من أغنياته.

واستجابةً لطلب الجمهور، اختتم الشامي الحفل بإعادة أداء أغنيته الشهيرة "وين"، التي رددها الحضور معه بصوت واحد.



الجمهور يتفاعل مع شامي



الشامي حفلة العلميين

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.



جانب من الحفل



حفل المطرب السورى الشامى بمدينه العلمين



حفلات مهرجان العلمين المطرب السورى شامى