منة شلبي وأحمد عز.. ميلاد مشترك وتعاونات فنية صنعت ثنائياً ناجحاً في السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 01:03 صباحاً - جمعتهما الصداقة منذ بداياتهما الفنية، كما قدما معًا العديد من الأعمال الناجحة، وأحبهما الجمهور على الشاشة معًا، كما جمعهما أيضًا شهر الميلاد بل والمصادفة في أيام متتالية، إنهما الفنانين أحمد عز والنجمة منة شلبي.
فاحتفلت منة شلبي بيوم ميلادها أمس الخميس 24 يوليو، فيما احتفل أحمد عز بميلاده أول أمس 23 من نفس الشهر، وبالتزامن مع ميلادهما تصدر الثنائي ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد كشف منة شلبي عن تفاصيل علاقتها بأحمد عز في آخر لقاءاتها التلفزيونية، وبمناسبة ميلادهما سوف تستعرض "الخليج 365" من خلال هذا الموضوع أهم تصريحاتهما بالإضافة إلى الأعمال التي جمعتهما معًا وأحبها الجمهور.
منة شلبي عن أحمد عز: بحبه جدًافي أحدث لقاءاتها من خلال بودكاست "فضفضت أوي" مع المخرج والفنان معتز التوني، تحدثت منة شلبي عن طبيعة علاقتها بالفنان أحمد عز حيث قالت: "أنا بحب أحمد عز جدًا، وهو بالنسبالي أخويا، وأحنا بينا كيميا في الشغل قوية جدًا، عملنا أفلام بدل فاقد، الجريمة، وحاليًا بنعمل فرقة الموت".
أحمد عز : منة شلبي عشرة العمرفيما تحدث أحمد عز خلال لقاء مع موقع " ET بالعربي" عن تعاونه مع منة شلبي في أحدث أعمالهما فيلم "فرقة الموت"، قائلًا : "ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع منة، أحنا ابتدينا سوا ودخلنا الصناعة معاً في فيلم بدل فاقد، ومنة عشرة عمر وصاحبة مشوار كبير، وأتمنى لها كل النجاح والتوفيق، وهي مجتهدة في الشغل جداً، وأنا بحبها جداً على المستوى الشخصي والفني".
أعمال جمعت منة شلبي وأحمد عزفي بداية مسيرتهما الفنية عام 2004، اجتمع الثنائي في فيلم "شباب تيك أواي"، من إخراج وتأليف سعيد محمد مرزوق، وشارك في بطولته: ماجد الكدواني، علاء مرسي، وخالد محمود.
"بدل فاقد، الجريمة" .. الغموض والأكشن يفضله الثنائيبعد مرور خمس سنوات، اجتمعا مرة أخرى من خلال فيلم "بدل فاقد"، والذي دارت أحداثه في إطار من الأكشن والغموض وهي نوعية الأفلام التي يحبها الثنائي ويفضلانها ويبرعان في تجسيدها، حول شقيقين توأمين، فرّقت بينهما الأيام؛ حيث تربّى كلٌّ منهما في بيئة مختلفة، أحدهما تبنته راقصة وعاش معها بمنطقة عشوائية حياة فقيرة مهمشة، والآخر تبنته عائلة طيبة رفيعة المستوى؛ ليصبح الأول تاجراً ومدمناً للمخدرات، والثاني ضابط شرطة، ويلتقيان من خلال إحدى القضايا وتستمر أحداث الفيلم.
"فرقة الموت" .. تعاون جديد يجمعهماالجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يتم عرض فيلم "فرقة الموت" لمنة شلبي وأحمد عز خلال الفترة القادمة، ليتعاونا معًا من خلال السينما للمرة الرابعة، وينتمي "فرقة الموت" إلى الأفلام التاريخية، حيث تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، إذ يُجسد آسر ياسين دور خُط الصعيد، ويُكلف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه؛ فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.
