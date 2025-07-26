منة شلبي وأحمد عز.. ميلاد مشترك وتعاونات فنية صنعت ثنائياً ناجحاً في السينما المصرية

منة شلبي عن أحمد عز: بحبه جدًا

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

أحمد عز : منة شلبي عشرة العمر

أعمال جمعت منة شلبي وأحمد عز

"بدل فاقد، الجريمة" .. الغموض والأكشن يفضله الثنائي

https://www.instagram.com/p/CXTpagWIoEA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXTpagWIoEA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXTpagWIoEA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"فرقة الموت" .. تعاون جديد يجمعهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 01:03 صباحاً - جمعتهما الصداقة منذ بداياتهما الفنية، كما قدما معًا العديد من الأعمال الناجحة، وأحبهما الجمهور على الشاشة معًا، كما جمعهما أيضًا شهر الميلاد بل والمصادفة في أيام متتالية، إنهما الفنانينوالنجمةفاحتفلتبيوم ميلادها أمس الخميس 24 يوليو، فيما احتفلبميلاده أول أمس 23 من نفس الشهر، وبالتزامن مع ميلادهما تصدر الثنائي ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد كشفعن تفاصيل علاقتها بأحمد عز في آخر لقاءاتها التلفزيونية، وبمناسبة ميلادهما سوف تستعرض "الخليج 365" من خلال هذا الموضوع أهم تصريحاتهما بالإضافة إلى الأعمال التي جمعتهما معًا وأحبها الجمهور.في أحدث لقاءاتها من خلال بودكاست "فضفضت أوي" مع المخرج والفنان معتز التوني، تحدثتعن طبيعة علاقتها بالفنانحيث قالت: "أنا بحب أحمد عز جدًا، وهو بالنسبالي أخويا، وأحنا بينا كيميا في الشغل قوية جدًا، عملنا أفلام بدل فاقد، الجريمة، وحاليًا بنعمل فرقة الموت".وأكملت: "وظهرت معاه كضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز"، وأنا بحب فيلم بدل فاقد جدًا معاه لأنه كان خطير وأيضًا المخرج أحمد علاء ودوره كان حلو أوي".فيما تحدثخلال لقاء مع موقع " ET بالعربي" عن تعاونه معفي أحدث أعمالهما فيلم "فرقة الموت"، قائلًا : "ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع منة، أحنا ابتدينا سوا ودخلنا الصناعة معاً في فيلم بدل فاقد، ومنة عشرة عمر وصاحبة مشوار كبير، وأتمنى لها كل النجاح والتوفيق، وهي مجتهدة في الشغل جداً، وأنا بحبها جداً على المستوى الشخصي والفني".اطلعوا على في يوم ميلادها..منة شلبي مسيرة حافلة بالأدوار المعقدةفي بداية مسيرتهما الفنية عام 2004، اجتمع الثنائي في فيلم "شباب تيك أواي"، من إخراج وتأليف سعيد محمد مرزوق، وشارك في بطولته: ماجد الكدواني، علاء مرسي، وخالد محمود.بعد مرور خمس سنوات، اجتمعا مرة أخرى من خلال فيلم ""، والذي دارت أحداثه في إطار من الأكشن والغموض وهي نوعية الأفلام التي يحبها الثنائي ويفضلانها ويبرعان في تجسيدها، حول شقيقين توأمين، فرّقت بينهما الأيام؛ حيث تربّى كلٌّ منهما في بيئة مختلفة، أحدهما تبنته راقصة وعاش معها بمنطقة عشوائية حياة فقيرة مهمشة، والآخر تبنته عائلة طيبة رفيعة المستوى؛ ليصبح الأول تاجراً ومدمناً للمخدرات، والثاني ضابط شرطة، ويلتقيان من خلال إحدى القضايا وتستمر أحداث الفيلم.وجاء الفيلم من تأليف محمد دياب، وإخراج أحمد علاء الديب، وشارك في بطولته: محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، رشا مهدي، وسوسن بدر.بعد مرور 13 عاماً، تعاون كلٌّ من الفنانوالفنانةمرة أخرى، من خلال فيلم ""، والذي تم عرضه عام 2022، من تأليف وإخراج شريف عرفة.. شارك في بطولة الفيلم كلٌّ من: ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، محمد الشرنوبي، ونبيل عيسى.الجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يتم عرض فيلم "فرقة الموت" لخلال الفترة القادمة، ليتعاونا معًا من خلال السينما للمرة الرابعة، وينتمي "فرقة الموت" إلى الأفلام التاريخية، حيث تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، إذ يُجسد آسر ياسين دور خُط الصعيد، ويُكلف الضابط عمر () بمهمة القبض عليه؛ فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.فيلم "فرقة الموت" من بطولة:، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عددٍ من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. وإخراج أحمد علاء الديب.قد يعجبكم أحمد عز: تجارِب مِهنية متعددة مهّدت الطريق للنجومية "فيديو"لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».