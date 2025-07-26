أمال ماهر تعيد حساباتها في خوض تجربة التمثيل فماذا حدث؟

التعليقات تُشجع على خوض تجربة التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يوليو 2025 01:03 صباحاً - كشفت الفنانةعن موقفها من خوض تجربة، بعد أن ظهرت ملامح موهبتها عبر الأداء المؤثر في كليب أغنية "" من ألبومها الأخير "" الذي طرحته على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى مؤكدة أن التجربة لم تكن في حسبانها، لكنها بدأت تفكر فيها فعلياً إثر التفاعل الكبير من الجمهور الذي طالب برؤيتها في أعمال تمثيلية.وقالت آمال ماهر خلال لقائها مع ""ماكنتش متخيلة إنّي ممكن أمثل وكان يدوب لو حاجة بسيطة في كليب بعد الألبوم الجديد، ولكني رأيت تعليقات كثيرة تشجعني وتقول أني لازم أجرب التمثيل، إلا أني أري الممثلين يتعبوا جدًا الحقيقة، وأنا في كليب واحد هلكت، فما بالك لو مثلت في فيلم كامل أو مسلسل فهذا أصعب بكثير".يمكنك قراءة.. بين تجاهل الألقاب واحتمال الزواج.. آمال ماهر تعود بـ "حاجة غير"على مدى سنوات مضت، أكدتمراراً أنها لا تفكر في التمثيل، معتبرة أنه خارج حساباتها حالياً، بسبب خجلها وارتباكها أمام الكاميرا، وإيمانها بأن تركيزها يجب أن يبقى على الغناء فقط، حيث تردد في عام 2015 رغبة آمال في تجسيد شخصية الراحلة وردة في عمل فني ولكنها نفت وقتها الأمر مشددة على أن التمثيل مشروع مؤجل وليست مؤهلة له في تلك المرحلة".وحلتضيفة على برنامج "" مع جيهان عبد الله، على "" للاحتفال بألبوم ""، وكشفت أنها صورت 7 أغاني من أصل 10 في الألبوم وهو رقم كبير بالنسبة لألبوم، قائلة: "شعرت إن هذا الألبوم بمثابة تعويض للجمهور عن غيابي فترة طويلة وأريد أن أقدم لهم صورة حلوة بجانب الأغاني المميزة".إقرأي أيضاً.. ألبوم "حاجة غير" لـ آمال ماهر.. عودة ذهبية بصوت لا يُشبه سواهأضافت: "التحضير لـ الألبوم أخذ فترة طويلة حوالي سنتين نقوم بتجهيزه، وأنا شخصية موسوسة جداً وممكن أعيد أي أغنية 4 مرات وبمجرد ما أسمع النسخة في البيت أشعر إن عندي أحلى، وكان وارد بعد التسجيل كذا مرة أعود للأغنية في شكلها الأول، ولا أحب حرف أو طبقة أغنية لا أكون راضية عنها، كل هذا يكون جهد كبير طبعًا لكن الجمهور يستاهل الصراحة".ألبوم "حاجة غير" يضم 10 أغاني، وهي: "" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري.ومن أغاني الألبوم أيضاً، "" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، و"" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.كما يضم الألبوم أغاني: ""، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيراً أغنية "" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».