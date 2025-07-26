شكرا لقرائتكم خبر عن الشامى يتألق بأغانى "يا ليل ويا العين" و"ليلى" فى حفل مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الشامي تألقه على مسرح مهرجان العلمين، حيث ألهب حماس الجمهور بعدد من أغانيه المميزة، من بينها "يا ليل ويا العين"، "صبرا"، "وين"، و"ليلي"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين رددوا الكلمات معه في أجواء مليئة بالحماس.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.



