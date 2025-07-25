شكرا لقرائتكم خبر عن الشامى يشيد بالجمهور المصرى: "شرف كبير أغنى بينكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المطرب السوري الشامي عن سعادته الكبيرة بالغناء أمام الجمهور المصري، قائلاً خلال حفله في مهرجان العلمين الجديدة: "لي الشرف أغني في وسط الجمهور المصري.. وبحبكم كتير".

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.