الشامى يشعل مسرح العلمين بأغنيتى "سميتك سما" و"خدنى"

القاهرة - سامية سيد - قدم المطرب السوري الشامي لجمهور مهرجان العلمين الجديدة مجموعة من أشهر أغانيه، حيث قدّم باقة مميزة شملت "سميتك سما" و"خدني"، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين رددوا الكلمات معه وصفقوا على إيقاع الموسيقى، وجاء ذلك ضمن فقرات حفله الذي أُقيم على مسرح "U أرينا"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.