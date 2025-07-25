شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح أحدث أغانيه "نور" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد نور أغنية جديدة تحمل اسم نور من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع هشام البنا وميكس وماستر هشام البنا، وهي الأغنية الأولى ضمن ألبوم "وريني" المكون من 6 أغنيات، هي: "نور" و"من السبت للخميس" و"عجبك حالي" و"كنا ناويين خير" و"وريني" و"أهلا وسهلا".

مؤخرا طرح محمد نور أغنية بعنوان "هو في كده" الذي احتلت التريند منذ طرحها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

"هو فيه كده" من كلمات محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام ومكس وماستر خالد رؤوف ومونتاج محمود صبري وتم تصميمها بأحدث تقنيات الـAI .