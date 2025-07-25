شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمدى: لحنت "لو لينا عمر" مرتين حتى خرجت بالشكل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن محمدي عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي حظيت بها أغنية "لو لينا عمر" من ألبوم النجمة آمال ماهر الجديد "حاجة غير"، مشيرًا إلى أن الأغنية مرت بمراحل عدة من التطوير قبل أن تخرج في شكلها النهائي الذي نال إعجاب الجمهور.

وأوضح محمدي فى تصريحات لليوم السابع، أنه قام بتلحين الأغنية مرتين حتى وصل إلى الشكل الموسيقي الأفضل، وذلك بالتعاون مع الشاعر نادر عبد الله، صاحب كلمات الأغنية.

وأكد محمدي أن هذا التعاون الأول له مع آمال ماهر كان تجربة مميزة وناجحة، معبرًا عن امتنانه لتفاعل الجمهور مع الأغنية والألبوم بشكل عام.

وتأتي الأغنية بعد تعاون الملحن محمدي مع كبار النجوم منهم عمرو دياب، حيث تعاون معه في أغنية أول يوم في البعد، كما حقق نجاحا كبيرا مع تامر عاشور بأغنية ياه، كما تعاون مع عدد من المطربين منهم رامي جمال وغيرهم.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى، ويُنتظر أن يحقق الألبوم صدى واسعاً لدى جمهورها في الوطن العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي رافقت الإعلان عنه.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.