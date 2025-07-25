شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو "الذوق العالي" لـ محمد منير وتامر حسني يتخطى 10 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية الذوق العالى التي جمعت بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى 10 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام من طرحها، من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد طارق يحيى، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.



وكان الكينج محمد منير، قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.



وأضاف "أنه مبسوط بالتعاون في أغنية مع تامر حسنى، وأتمنى تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث إن فكرتها جديدة".



وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.